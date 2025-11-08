Afrique Centrale: La RDC et le Rwanda paraphent le Cadre d'intégration économique régionale dans le cadre de l'Accord de paix

La RDC et le Rwanda franchissent une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix signé en juin dernier sous la médiation américaine. Selon un communiqué du Département d'État américain publié ce vendredi 7 novembre 2025, les deux pays ont paraphé à Washington le Cadre d'intégration économique régionale visant à renforcer la coopération et à traduire les bénéfices de la paix en développement concret, lors de la quatrième réunion du Comité conjoint de surveillance de l'Accord.

Le texte a été paraphé sous la supervision de la sous-secrétaire d'État et du conseiller pour l'Afrique des États-Unis. Ce cadre fixe les axes de coopération économique, de développement et d'investissement, visant à transformer les bénéfices de la paix en avantages concrets pour les populations locales.

Selon le communiqué, le Comité a reconnu le retard accumulé dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda et s'est engagé à redoubler d'efforts.

Processus de Doha

Les participants ont convenu d'actions immédiates pour neutraliser le groupe armé des FDLR et ses alliés, avancer dans le désengagement des forces et la levée des mesures défensives par le Rwanda. Ils ont également souligné la nécessité de s'abstenir de toute action ou rhétorique hostile pouvant compromettre l'accord.

Le Qatar a présenté l'état des négociations à Doha entre la RDC et l'AFC/M23, notamment sur les échanges de prisonniers. Et le Comité a salué la première convocation du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu le 5 novembre.

La RDC et le Rwanda ont exprimé leur engagement commun à maintenir l'élan du processus de paix et à continuer de tirer parti des progrès accomplis.