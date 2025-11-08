Congo-Kinshasa: Saint-Luc de Kananga intègre la Ligue 1 Illicocash - Le calendrier revu

8 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Ligue nationale de football (LINAFOOT) a officiellement annoncé, dans un communiqué parvenu à la rédaction ce samedi 8 novembre à Radio Okapi, le réaménagement du calendrier de la saison en cours dans le championnat de Ligue 1 Illiacocash.

Cette résolution fait suite à l'intégration de l'équipe de Saint-Luc de Kananga en division 1, consécutivement à la décision n°57/FECOFA/CONOR/CDC/2025 du 20 octobre 2025 émanant du Comité de Normalisation de la FECOFA.

Contrairement à la saison dernière, le championnat avait débuté avec 25 équipes réparties en deux groupes. Avec l'arrivée de Saint-Luc de Kananga, la Ligue 1 comptera désormais 31 formations. Le groupe A en accueillera 16, tandis que le groupe B en comptera 15.

En conséquence, la LINAFOOT a annoncé un réaménagement du calendrier, qui sera publié « incessamment ». Parallèlement, le programme des quatre premières rencontres de Saint-Luc a été dévoilé :

· 11 novembre : US Tshinkunku - Saint-Luc de Kananga

· 12 novembre : Saint-Luc de Kananga - FC Tanganyika

· 15 novembre : AS Malole - Saint-Luc de Kananga

· 19 novembre : Saint-Luc de Kananga - Blessing FC

Cette intégration inédite impose une adaptation immédiate de la compétition, dont les autres équipes attendent désormais le nouveau calendrier général.

