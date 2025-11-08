Congo-Kinshasa: Paralysie d'activités à Salamabila après le meurtre d'un commerçant

Les activités socio-économiques tournent, depuis vendredi 7 novembre, au ralenti dans le centre commercial de Salamabila dans la province du Maniema.

Cette situation fait suite au meurtre d'un jeune commerçant ambulant dans le territoire voisin de Shabunda au Sud-Kivu par un général autoproclamé d'un groupe Wazalendo. En solidarité, les commerçants ambulants Bashi-Bahavu exerçant au centre de négoce de Salamabila ont fermé leurs magasins, boutiques et kiosques.

Le marché central au centre de négoce de Salamabila est presque vide les vendredi 7 et samedi 8 novembre.

Tous les commerçants Bashi-Bahavu, dont les produits en provenance de Bukavu inondent le marché local, ont interrompu le commerce. Ils ont décrété trois jours sans travail en mémoire de leur membre tué au courant de la semaine dans le groupement de Batale village Mulongo dans le territoire de Shabunda.

"Nous pleurons notre frère, tué sauvagement par un général autoproclamé Muzalendo. Les biens vont manquer durant cette période, parce que personne d'entre nous ne va vendre. Nous demandons à la population de Salamabila de patienter jusqu'à la fin du deuil", a déclaré l'un d'eux.

A travers ce geste, ces opérateurs économiques entendent pousser les décideurs à engager des poursuites judiciaires contre les bourreaux des populations civiles.

Certains habitants redoutent une carence des produits de première nécessité au sein des ménages. L'économie locale repose en gros sur le commerce exercé par les commerçants ambulants Bashi Bahavu.