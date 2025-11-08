Congo-Brazzaville: Belém COP30 - Espoir autour du Fonds pour la préservation des forêts tropicales

Pays hôte de la COP30, le Brésil a annoncé la mise en place d'un fonds pour la préservation des forêts tropicales suscitant l'espoir parmi les décideurs mondiaux. S'exprimant à ce sujet, le 6 novembre, le président Denis Sassou N'Guesso qui dressait par ailleurs un bilan en demi-teinte des engagements pris les trois dernières décennies au fil des COP mais non concrétisés, a salué une « initiative louable » à plusieurs titres.

Cette initiative est d'autant plus louable, « qu'elle rejoint celle de la Commission climat du Bassin du Congo, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, et se met également au service des peuples autochtones et des communautés locales, qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde », a déclaré le chef de l'Etat congolais.