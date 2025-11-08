Mali: Echec des premières négociations pour libérer cinq Indiens enlevés

La médiation menée samedi 8 novembre pour obtenir la libération de cinq ressortissants indiens enlevés jeudi 6 novembre, dans l'ouest du Mali, n'a pas abouti. Ces cinq personnes travaillaient pour une entreprise chargée de l'électrification de certaines localités dans le pays lorsque des hommes armés sont arrivés pendant la nuit, dans le camp où ils logeaient.

Peu après l'annonce du rapt de ces cinq ressortissants indiens au Mali, un responsable de la société qui les emploie a pris des contacts dans le but de parvenir à un dénouement rapide de l'affaire. Les ravisseurs ne se seraient pas entendus, samedi 8 novembre, sur les conditions de libération des otages. Les premières négociations ont ainsi échoué.

Après une journée harassante de travail, ces employés indiens venaient d'arriver, à la nuit tombée, dans le camp qui leur sert de logement, près de la localité de Kobri, à l'ouest du pays. Des hommes fortement armés sont alors arrivés sur les lieux. Les cinq travailleurs étrangers ont été immédiatement arrêtés et conduits, dans un premier temps, plus à l'ouest du Mali.

Trente-deux autres travailleurs indiens, présents sur les lieux, ont échappé à la vigilance des kidnappeurs. En toute sécurité, ils ont été transportés vers la capitale malienne. Sur l'axe Bamako-Kayes, les groupes armés - dont des jihadistes - sont de plus en présents et coopèrent à des enlèvements ou attaques.