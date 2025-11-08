Sénégal: Malicounda - Les postes de santé de trois villages réalisés à 90% (maire)

Malicounda — Les travaux de construction de postes de santé à Malicounda Bambara, Keur Balla Lô et Sinthiou Mbadane Sérère, des villages situés dans la commune de Malicounda (ouest), ont été exécutés à hauteur de 90%, a-t-on appris du député maire de cette collectivité territoriale.

"Les travaux sont très avancés. On est à peu près à 90% de réalisation des travaux. Les chantiers sont à l'état du carrelage et de la peinture", a dit Maguette Sène, samedi, à l'issue d'une visite de chantiers avec des partenaires espagnols, l'association appelée "Amigos de Bouba".

"Nous avons bien apprécié la qualité des travaux qui ont été bien réalisés ici à Sinthiou Mbadane et dans les autres villages", s'est réjoui l'édile.

Ces travaux s'inscrivent dans un programme de la municipalité de Malicounda visant à doter chaque village d'un poste de santé entièrement équipé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"L'objectif de ce programme, c'est de garantir pour chaque village un accès à 100% à des infrastructures socio-sanitaires de base. Et aujourd'hui 21 villages ont été dotés de poste de santé", a affirmé le maire.

Selon l'édile, il est également prévu un cabinet dentaire dans chaque poste de santé.

Les partenaires et les habitants ayant pris part à la visite, ont salué l'impact de ces infrastructures sur la vie des populations de ces villages.