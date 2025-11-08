Sénégal: Une randonnée pédestre pour lancer les 'Teranga Skills' à Ziguinchor

Ziguinchor — Une randonnée pédestre s'est tenue samedi matin à Ziguinchor (sud), suivie d'un "fitness show", à l'occasion du lancement du concours régional des métiers "Teranga Skills", une initiative du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi mise en oeuvre de concert avec la coopération luxembourgeoise, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la Journée des Forces armées, à laquelle ont participé des autorités administratives et militaires de la région, de même que des acteurs de la formation professionnelle, des jeunes et de nombreux organisations locales.

Le départ de la randonnée a été donné au rond-point Aline Sitoë Diatta avec la gouvernance comme point d'arrivée, en passant par le boulevard 54 mètres, l'hôpital de La Paix, le Village artisanal, la Police de Yamatogne et la Place Bambaya.

Le concours "Teranga Skills" est une compétition nationale des métiers organisée à travers des phases régionales d'abord, avant une finale nationale prévue en mai 2026 à Dakar, en prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'objectif de ce concours est de valoriser les compétences et le savoir-faire des jeunes issus des établissements de formation professionnelle et des chambres de métiers", a expliqué Cheikh Ahmed Tidiane Sèye, coordonnateur national de l'Initiative FIT ! Sénégal.

"Nous voulons montrer qu'il soit possible de réussir par la voie de la formation professionnelle, en révélant les talents et en favorisant leur insertion professionnelle", a ajouté le responsable de FIT ! Sénégal, une initiative portant sur les différentes étapes du parcours d'insertion des jeunes (orientation, formation, insertion, emploi et auto-emploi).

Vingt-cinq jeunes de la région de Ziguinchor vont concourir à travers cinq métiers que sont la plomberie, la restauration, la pâtisserie, l'ouvrage métallique et l'hôtellerie-restauration.

Les cinq meilleurs représenteront la région lors de la finale nationale.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, a salué la collaboration entre les Forces armées et les acteurs de la formation professionnelle à travers cette initiative qui illustre, à ses yeux, le concept "armée-nation".

"À travers cette randonnée, note-t-il, nous voyons l'expression du partenariat exemplaire entre l'armée et la population, dans l'esprit du thème retenu pour la Journée des Forces armées", à savoir "Les Forces armées, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026".

M. Bangoura a aussi rappelé que les initiatives de cette nature permettent d'inculquer à la jeunesse des valeurs de discipline, d'engagement, de solidarité et d'excellence, nécessaires selon lui à la construction d'un Sénégal prospère.

La randonnée, d'une durée d'environ une heure 35 minutes, s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par des activités sportives et culturelles à la Place Bambaya, où se tiendra la finale régionale du concours "Teranga Skills", le 10 novembre prochain.