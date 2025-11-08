Cameroun: Yerima halilou, kidnapping et embastillement d'un activiste politique

L'affaire Yerima Halilou jette une lumière crue sur les tensions post-électorales au Cameroun. Quelques semaines après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, cet activiste et soutien d'Issa Tchiroma Bakary a été enlevé par des militaires. Son crime supposé ? Être identifié, sur la base d'une dénonciation, comme l'auteur d'enregistrements audio critiques envers le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord. L'histoire commence lorsqu'il répond à une commande de thé bio et se retrouve encerclé par des militaires cagoulés avant d'être embarqué.

Malgré les conclusions de l'enquêteur qui affirme que la voix sur les enregistrements n'est pas celle de Yerima Halilou, l'affaire prend un tournant absurde. Le gouverneur de la région avance alors une théorie pour le moins surprenante, suggérant que l'activiste aurait pu utiliser l'intelligence artificielle pour modifier sa voix et brouiller les pistes. Cette accusation, dépourvue de preuve tangible, scelle le sort de Halilou.

Il se voit finalement notifier une garde-à-vue administrative de quinze jours, un instrument dénoncé par les défenseurs des droits de l'homme comme un outil de répression politique. Le document l'accuse d'être le commanditaire de troubles survenus à Maroua après l'annonce des résultats électoraux, et ce, bien qu'aucune plainte n'ait été initialement déposée contre lui et que des publications le montrent au contraire appelant au calme.

Cette affaire dépasse le cas individuel pour illustrer les mécanismes de répression et d'intimidation qui ciblent l'opposition politique et la jeunesse engagée dans le nord du Cameroun. Elle soulève des questions fondamentales sur l'état des libertés fondamentales et l'usage de la justice comme moyen de pression.

L'arbitraire de la détention de Yerima Halilou, fondée sur des accusations qui n'ont pas résisté à l'examen initial, alerte sur le climat politique tendu et les risques encourus par ceux qui osent exprimer une voix dissidente. Le sort de ce jeune activiste symbolise les défis immenses qui persistent sur la voie de la démocratie et du respect des droits humains.