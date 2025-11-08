Maroc: Décès de Sion Assidon, figure historique de la défense des droits humains

Figure historique de la défense des droits humains au Maroc, ardent militant de la cause palestinienne, Sion Assidon est mort ce vendredi 7 novembre 2025. Il avait été admis en soins intensifs en août 2025, après avoir été retrouvé inconscient à son domicile, dans des circonstances suspectes selon ses proches. Une enquête a été ouverte. L'émotion est forte parmi les militants du royaume.

Sion Assidon avait 77 ans et dédié sa vie à ses engagements politiques. Sous Hassan II, le jeune marxiste fait douze années de prison. Dans les années 90, cet ancien détenu politique fonde plusieurs ONG, dont la branche locale de Transparency International.

Ce Marocain issu d'une famille de confession juive était devenu, ces dernières années, un visage bien connu dans le royaume. Keffieh autour du cou, il était de toutes les manifestations propalestiniennes en tant que coordinateur pour le Maroc du mouvement Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS).

Faire la lumière sur les causes du décès

À l'annonce de sa disparition, des militants de gauche, des personnalités marocaines engagées pour la Palestine ont salué sa mémoire. Dans un communiqué, ses proches exigent que lumière soit faite sur « les causes » de « son décès », n'excluant ni la thèse de « l'accident », ni celle de « l'agression ». Une autopsie réalisée ces dernières heures indique que la mort est due à des complications infectieuses consécutives à un traumatisme crânien.

Des résultats qui corroborent, selon le parquet, l'hypothèse privilégiée d'une chute accidentelle de Sion Assidon. Le militant avait été retrouvé blessé et inanimé à son domicile en août 2025. Les investigations se poursuivent, toujours d'après le parquet du Maroc.