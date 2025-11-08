Ile Maurice: Bond spectaculaire du bénéfice net d'Emtel à Rs 2 milliards

Résultats dopés par un gain exceptionnel et la croissance des activités numériques

Emtel Limited, opérateur télécom et digital du groupe Currimjee, a publié des résultats solides pour les neuf premiers mois de 2025, marqués par une progression soutenue de ses revenus récurrents et un bond spectaculaire du bénéfice net à près de Rs 2 milliards. Cette performance s'explique par la bonne dynamique commerciale sur ses segments clés - mobile, fibre, solutions d'entreprise et fintech - mais aussi par le gain exceptionnel enregistré du fait de la cession de sa participation majoritaire dans son pôle médias.

Selon les états financiers non audités publiés hier sur le marché officiel de la Stock Exchange of Mauritius (SEM), le chiffre d'affaires du groupe a atteint Rs2,97 milliards à fin septembre 2025, contre Rs 2,72 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 9,1%. Le revenu de services, qui constitue la principale source d'activité, a progressé de 9,3% à Rs 2,76 milliards, traduisant la croissance de la base clientèle, une utilisation accrue des services de données et la montée du revenu moyen par utilisateur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la presse hier matin, le CEO d'Emtel, Kresh Goomany a soutenu que le groupe continue d'enchaîner de solides performances financières et maintient une forte croissance. «Cette tendance à la hausse est le reflet de nos investissements continus dans les infrastructures de pointe, les technologies innovantes, l'excellence de notre service-client et le dévouement de notre équipe».

Investissements conséquents

C'est surtout la plus-value issue de la cession du pôle médias qui propulse le résultat net à des niveaux élevés. Emtel a finalisé au deuxième trimestre la première étape de la vente de sa filiale médias, enregistrant un gain total de Rs 1,62milliard, composé d'un profit de Rs 898 millions sur la transaction et d'un gain de juste valeur de Rs 727 millions sur la participation résiduelle de 22,5%. Le bénéfice total du groupe ressort à presque à Rs 2 milliards contre Rs 155 millions pour la même période en 2024.

Hors éléments exceptionnels, la performance opérationnelle demeure robuste : le résultat d'exploitation (underlying) progresse de 19,3% à Rs 743 millions, tandis que le résultat avant impôt (underlying) gagne 29,5% à Rs 558 millions. Le groupe a parallèlement investi massivement dans ses infrastructures, avec des dépenses d'investissement (capex) en hausse à Rs 807 millions, soit 27% du chiffre d'affaires. Ces investissements concernent principalement le déploiement du réseau 5G, l'extension de la fibre optique (FTTH), la modernisation des plateformes de facturation et la mise à niveau de son infrastructure cloud.

Au 30 septembre 2025, Emtel affiche donc une situation financière assainie, avec des fonds propres consolidés de Rs 1,34 milliard, contre une position négative fin 2024. L'endettement net s'élève à Rs 3,83 milliards, avec une maturité moyenne de 3,2 ans et un coût moyen de 4,65 %.

Sur le plan stratégique, l'opérateur poursuit son repositionnement en tant qu'acteur intégré de services numériques, combinant télécommunications, solutions d'entreprise, hébergement cloud, cybersécurité et services financiers digitaux. Emtel met notamment en avant ses nouveaux services aux entreprises : Security Operations Centre (SOC), solutions de Cloud Computing local et désormais le lancement inédit de GPU-as-a Service pour accompagner les projets d'intelligence artificielle (IA) des organisations mauriciennes.

Par ailleurs, l'entreprise continue d'intégrer l'IA et la robotisation des processus dans ses opérations internes afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de service. Elle accélère également le déploiement de la fibre dans les zones résidentielles, y compris les projets de logements sociaux et les smart cities. Le conseil d'administration a ainsi approuvé le versement d'un dividende final de Rs 0,77 par action, soit un total de Rs 351 millions, payable autour du19 décembre 2025. Emtel précise par ailleurs qu'elle aborde la dernière période avec confiance, portée par la forte demande en connectivité haut débit et en solutions numériques.