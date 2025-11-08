Ile Maurice: Walk out des candidates en réponse à l'humiliation

Les Miss Univers en révolte collective. Lors d'un événement préliminaire du concours Miss Universe à Bangkok, le directeur de Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, a publiquement réprimandé Fatima Bosch, Miss Mexique, lui reprochant de ne pas avoir posté du contenu promotionnel. Il l'aurait traitée de «dumbhead». La vidéo, retransmise en direct, a provoqué un tollé le mardi 4 novembre dernier.

Lorsque la jeune femme a protesté, l'organisateur a fait appel à la sécurité et menacé d'éliminer celles qui la soutiendraient. Une grande partie des participantes a tout de même quitté la salle en signe de solidarité. Parmi elles, notre compatriote, Aurélie Alcindor, Miss Universe Mauritius 2024. «En tant que femme, en tant que maman, j'ai trouvé ça inacceptable», raconte-t-elle. «Je me suis mise à la place de Miss Mexique. Je ne pouvais pas cautionner ce genre d'attitude. Je n'ai pas hésité une seule seconde.»

Aurélie Alcindor, Miss Universe Mauritius 2024

Après cet incident, la direction internationale du concours a réagi avec fermeté. Le président de Miss Universe Organisation (MUO), Raul Rocha, a dénoncé un comportement «humiliant, irrespectueux et contraire aux valeurs du concours». L'organisation a dépêché une délégation à Bangkok pour reprendre la gestion de l'événement et a annoncé vouloir «limiter ou éliminer» la participation de Nawat Itsaragrisil, tout en envisageant des actions légales contre lui. «Miss Universe est une plateforme d'autonomisation des femmes, pas un lieu d'intimidation», a insisté Raul Rocha dans un communiqué.

Pour Vandana Jeetah, directrice nationale de Miss Universe Mauritius, «c'est la première fois qu'on assiste à une telle situation. L'organisation internationale a rapidement condamné ce comportement. Ce qui s'est passé montre aussi la force du collectif féminin: les participantes se sont soutenues, même au risque d'être éliminées.»

Depuis, le calme est revenu et la compétition se poursuit. Aurélie Alcindor continue son parcours à Bangkok, dont les épreuves préliminaires prévues le 19 novembre et la finale le 21 novembre. Mais au-delà du concours, l'incident a marqué les esprits. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes saluent le courage des participantes qui ont choisi de dire non à l'humiliation et disent bravo à Aurélie.