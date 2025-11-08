Ile Maurice: Zoomie s'impose en vrai finisseur

8 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Jenna Moutou

Un joli doublé pour l'écurie Gujadhur et le jockey Manoel Nunes à l'occasion de la 11e journée, dont l'épreuve phare de la journée. Zoomie a ainsi facilement dominé ses adversaires. Évoluant en dernière position au départ, comme à son habitude, le cheval a commencé à faire son effort à 600 m du poteau et a fait preuve d'une accélération fulgurante en pleine épaisseur dans la ligne droite finale pour l'emporter brillamment. Courtly, lui, s'est imposé de bout en bout dans la course d'ouverture.

Doublé également pour l'écurie Vicky Ruhee et le jockey Ivaldo Santana. La nouvelle acquisition, Warhead, a démontré son potentiel en signant une victoire convaincante dès sa première sortie dans la 4e course. Master Of Mystery, lui, a remporté le duel face à Amancio dans la 7e course.

Catcha Dragon, représentant de l'écurie Arveen Nagadoo, s'est imposé dans la deuxième épreuve, offrant ainsi une quatrième victoire cette saison à la jeune écurie.

Une bouffée d'air frais pour l'écurie Paul Foo Kune avec la victoire de Summer Snow dans la 3e course, après une journée blanche lors du 10e acte.

Havana Moon, pensionnaire de l'écurie Rameshwar Gujadhur, signe une quatrième victoire consécutive dans la cinquième épreuve et maintient son invincibilité.

Enfin, après plusieurs journées sans victoire, l'écurie Selvom Mootien brille avec Amandla, monté par Ryan Curatolo, dans la dernière épreuve.

