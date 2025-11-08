Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que le stade international de Bahir Dar fait actuellement l'objet d'une vaste opération de modernisation destinée à répondre pleinement aux normes établies par la Confédération africaine de football (CAF).

Ce projet d'envergure vise à faire du stade un lieu de compétition moderne et fonctionnel, capable d'accueillir les grandes rencontres du football continental.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a précisé que l'installation des sièges et la pose de la pelouse sont désormais achevées.

Une fois finalisé, le stade offrira une capacité de 52 000 places, ce qui en fera l'un des plus grands complexes sportifs du pays.

Abiy Ahmed a ajouté que les travaux se poursuivent à un rythme soutenu, notamment pour les infrastructures internes, telles que le système d'éclairage, indispensable pour les compétitions nocturnes et les retransmissions internationales.

En marge de cette visite, le Premier ministre a également évoqué d'autres projets de développement en cours à Bahir Dar, symbole d'une ville en pleine transformation.

Il a notamment mentionné le chantier du complexe hôtelier Fellege Ghion, en cours de construction sur les rives du lac Tana.

Conçu sur le modèle écologique du complexe de Gorgora, ce nouvel établissement vise à renforcer l'attrait touristique de la région tout en créant des emplois durables pour les jeunes.

Abiy a également indiqué que la Compagnie éthiopienne de transport maritime et de logistique mène actuellement la construction d'une agence Ethio-Ferries à Bahir Dar.

Ce projet, en lien direct avec le développement du transport fluvial sur le lac Tana, facilitera les échanges économiques et la mobilité régionale.

Selon le Premier ministre, l'ensemble de ces initiatives -- qu'il s'agisse du stade, des infrastructures hôtelières ou des projets logistiques -- marquent une étape décisive vers la modernisation et la revitalisation urbaine de Bahir Dar, appelée à devenir un pôle sportif, touristique et économique majeur du nord de l'Éthiopie.