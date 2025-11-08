Le Chapitre PMI Sénégal a célébré samedi 8 novembre son dixième anniversaire sous le thème évocateur « De la vision à l'impact : la gestion de projet comme catalyseur de performance nationale ». Cet événement, placé sous le signe de la réflexion et de l'action, a réuni à Dakar des experts, décideurs publics et privés, ainsi que des acteurs du développement, autour d'une ambition commune : positionner la gestion de projet au coeur du progrès économique et social du Sénégal.

Association à but non lucratif, le Chapitre PMI Sénégal oeuvre depuis sa création à promouvoir la culture de la gestion de projet comme un véritable levier de performance et de développement durable. Pour son président, Mickael Békoin, cette mission est plus que jamais d'actualité dans un contexte où le pays multiplie les initiatives de transformation.

« Les projets porteurs au Sénégal concernent notamment la transformation numérique et les programmes de développement gouvernementaux. Notre association contribue, tant bien que mal, à l'atteinte de ces objectifs nationaux », a déclaré M. Békoin lors de son allocution.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, le président du Chapitre n'a pas manqué de pointer les défis persistants qui freinent l'efficacité des projets. Selon lui, la mauvaise gouvernance des projets se traduit par des pertes considérables :

« À l'échelle mondiale, on estime que sur un million investi, plus de 100 millions sont perdus en moyenne à cause d'une mauvaise gestion. Au Sénégal, pour un projet de 100 millions, il n'est pas rare que la moitié du budget soit consommée alors que le projet n'a même pas atteint la moitié de ses objectifs. »

Pour Mickael Békoin, ces échecs trouvent leur origine dans plusieurs facteurs : le manque de formation, l'inadéquation des approches méthodologiques et la faible implication des parties prenantes.

« Pour réussir un projet, il faut engager toutes les parties prenantes, ces acteurs qui contribuent au quotidien à sa réussite. Cette dimension est encore trop souvent négligée », a-t-il souligné.

À travers une analyse SWOT conduite par le Chapitre, le constat est clair : un taux d'échec avoisinant les 70 % des projets. Face à cela, le PMI Sénégal entend renforcer les compétences locales en management de projet.

« Nous travaillons avec les écoles et universités pour initier les étudiants et jeunes professionnels aux standards internationaux. Notre objectif est de réduire significativement ce taux d'échec et de bâtir une nouvelle génération de chefs de projets compétents », a affirmé le président.

Les opportunités, elles, sont nombreuses : partenariats avec des centres de formation agréés par le PMI mondial, développement de programmes certifiants, et mise en réseau des praticiens sénégalais avec leurs pairs internationaux.

En clôturant son intervention, Mickael Békoin a lancé un appel vibrant à l'action collective : « J'encourage tous les acteurs secteur public, privé, universitaire et associatif à interagir avec le Chapitre PMI Sénégal et à y adhérer. Ensemble, nous pouvons contribuer durablement au développement du pays. »