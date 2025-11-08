Soudan: Le président du Conseil de souveraineté transitoire visite les personnes déplacées d'El Fasher à Addaba

8 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté transitoire et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection aux centres d'accueil pour personnes déplacées d'El Fasher, à Addaba, dans l'État d'Ashamaliya.

Il a inspecté le niveau des services fournis aux personnes déplacées faisant allusion à l'esprit de solidarité sociale qui règne au sein de la société soudanaise.

Il a souligné l'engagement de l'État à répondre aux besoins des personnes déplacées et à les permettre de vivre dans la dignité declarant que le gouvernement place la question des personnes déplacées au sommet de ses priorités.

Le président du Conseil de souveraineté a ordonné à tous les organes gouvernementaux compétents en matière sociale de fournir les services essentiels aux personnes déplacées et de s'efforcer de lever tous les obstacles qui les empêchent de mener une vie normale faisant allusion à la souffrance endurée et les violations subies aux mains des milices terroristes à El Fasher.

