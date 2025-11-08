Soudan: Ministre des ressources humaines - Les crimes des milices rebelles à El Fasher se poursuivent

8 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, Mutasim Ahmed Saleh, a confirmé que les crimes des Forces de soutien rapide (FSR) à El Fasher, dans l'État du Nord Darfour, se poursuivent.

Il a révélé que des civils restent piégés dans la ville, empêchés de partir par les milices et victimes de toutes sortes d'exactions.

S'exprimant lors d'une conférence d'éclairissement organisée aujourd'hui à Port-Soudan par l'Agence Soudanaise de presse (SUNA), Mutasim a déclaré que le nombre de victimes au Nord Darfour suite à l'invasion des milices se chiffre en dizaines de milliers.

Il a qualifié les événements d'El Fasher de catastrophe humanitaire choquante, et a averti que les chapitres de ce désastre continuent de s'écrire.

Il a ajouté que le Soudan exigera réparation pour le sang versé à El Fasher et dans tout le pays, soulignant la capacité de l'État à rendre justice.

Il a présenté ses condoléances aux familles des martyrs d'El Fasher et des martyrs de la Guerre de la Dignité dans toutes les régions.

Il a expliqué que les milices rebelles et leurs alliés, compte tenu des crimes et des violations commis contre le peuple soudanais, ne sont pas dignes d'avoir un rôle à jouer dans l'avenir du pays.

Il a réaffirmé la détermination à poursuivre la résistance, à vaincre les rebelles et à libérer chaque pouce de la patrie.

