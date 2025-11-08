Soudan: Minawi - Le cessez-le-feu doit être précédé du retrait des Forces de soutien rapide des villes et des hôpitaux

Le gouverneur de la région du Darfour commandant Minni Arko Minawi, a stipulè que les Forces de soutien rapide (FSR) se retirent des villes, des zones résidentielles et des hôpitaux, que les personnes enlevées soient libérées et que le retour en toute sécurité des personnes déplacées soit assuré, avant tout cessez-le-feu humanitaire dans le pays.

Dans un tweet publié sur la plateforme « X », Minawi a averti que tout cessez-le-feu déclaré sans ces conditions « signfie de facto à la division du Soudan », demandant : « À quoi sert un cessez-le-feu s'il n'inclut pas la protection des civils et la traduction en justice des auteurs de crimes ?»

Le gouverneur du Darfour a souligné qu'un cessez-le-feu ne sera ni efficace ni durable sans garantir la sécurité des civils et mettre fin aux violations dans les zones résidentielles et les hôpitaux, soulignant que la mise en oeuvre de ces conditions représente le véritable point de départ de tout futur accord politique.

Les déclarations de Minawi interviennent dans un contexte d'escalade des combats au Darfour et de multiplication des appels internationaux à un cessez-le-feu et à la facilitation de l'accès de l'aide humanitaire aux civils touchés par le conflit qui dure depuis avril 2023.