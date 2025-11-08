Soudan: Minawi - Le cessez-le-feu doit être précédé du retrait des Forces de soutien rapide des villes et des hôpitaux

8 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour commandant Minni Arko Minawi, a stipulè que les Forces de soutien rapide (FSR) se retirent des villes, des zones résidentielles et des hôpitaux, que les personnes enlevées soient libérées et que le retour en toute sécurité des personnes déplacées soit assuré, avant tout cessez-le-feu humanitaire dans le pays.

Dans un tweet publié sur la plateforme « X », Minawi a averti que tout cessez-le-feu déclaré sans ces conditions « signfie de facto à la division du Soudan », demandant : « À quoi sert un cessez-le-feu s'il n'inclut pas la protection des civils et la traduction en justice des auteurs de crimes ?»

Le gouverneur du Darfour a souligné qu'un cessez-le-feu ne sera ni efficace ni durable sans garantir la sécurité des civils et mettre fin aux violations dans les zones résidentielles et les hôpitaux, soulignant que la mise en oeuvre de ces conditions représente le véritable point de départ de tout futur accord politique.

Les déclarations de Minawi interviennent dans un contexte d'escalade des combats au Darfour et de multiplication des appels internationaux à un cessez-le-feu et à la facilitation de l'accès de l'aide humanitaire aux civils touchés par le conflit qui dure depuis avril 2023.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.