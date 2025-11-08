Tunisie: 6es Jeux de la Solidarité islamique - Médaille d'argent pour Jamila Boulakbèche au 800 mètres nage libre

8 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Sbm

TUNIS — La Tunisienne Jamila Boulakbèche a remporté samedi la médaille d'argent du 800 mètres nage libre, lors de la 6e édition des Jeux de la Solidarité islamique qui se déroulent à Riyad.

Boulakbèche a terminé la course à la 2e place avec un temps de 8 min 57 sec 01 cent, derrière la Turque Selinnur Sad, médaillée d'or en 8 min 44 sec 64 cent, tandis que la médaille de bronze est revenue à une autre Turque, Belis Sakar, en 9 min 5 sec 53 cent.

Il s'agit de la deuxième médaille remportée par la Tunisie à ces Jeux, après la médaille de bronze décrochée plus tôt dans la journée par Oumaïma Bédioui en judo (-48 kg).

La participation tunisienne se poursuivra plus tard dans la journée avec la finale du 400 mètres quatre nages, à laquelle prendra part Mohamed Yassine Ben Abbès.

Pour rappel, la Tunisie est représentée à ces Jeux par 41 athlètes engagés dans 12 disciplines.

