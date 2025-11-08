Cote d'Ivoire: Toumodi - Le Procureur ordonne la suspension des inhumations dans deux décès jugés suspects

La levée du corps des deux militants du PPA-CI décédés le 21 octobre à Yamoussoukro n'a finalement pas été effectuée, ce samedi 8 novembre 2025, comme initialement prévu. Saisi par les circonstances jugées sensibles des décès, le procureur de Toumodi a ordonné, par réquisition, le maintien des corps afin de permettre la poursuite des investigations, a indiqué un responsable local du parti d'opposition.

Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Toumodi a pris, le 7 novembre 2025, une réquisition ferme à l'attention des forces publiques afin de suspendre toute levée et toute inhumation concernant deux personnes décédées le 21 octobre 2025 dans des circonstances jugées préoccupantes.

Il s'agit de Konan Kacou Paul, décédé au cours de manifestations sur la voie publique, et de N'Guessan Kouassi Constant, retrouvé mort à son domicile au village de Kami.

Dans le document officiel, le Procureur rappelle d'abord que la réquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 53 du Code de procédure pénale, qui confère à l'autorité judiciaire la possibilité de requérir la force publique pour les besoins d'une enquête. Il souligne ensuite les « nécessités » qui entourent les deux décès, nécessités liées à la compréhension des causes exactes et à la préservation des éléments de preuve.

Selon les informations du parquet, des enquêtes sont déjà ouvertes afin d'élucider les circonstances précises ayant conduit aux deux décès. Pour le premier cas, celui de Konan Kacou Paul, les faits se seraient déroulés au cours de manifestations sur la voie publique, un contexte qui requiert une analyse approfondie. Quant à N'Guessan Kouassi Constant, son décès à domicile impose également des vérifications d'ordre technique et scientifique.

C'est dans ce cadre que le Procureur de la République ordonne formellement le maintien des corps à la disposition des enquêteurs. Le document précise qu'il est indispensable de surseoir à toute levée de corps et à toute opération d'inhumation jusqu'à la fin complète des investigations. Cette mesure vise à permettre la réalisation de constatations médico-légales et d'expertises pouvant fournir des éléments déterminants pour la manifestation de la vérité.

La réquisition est adressée conjointement au Commandant de la Légion de gendarmerie de Yamoussoukro et à la Préfète de Police de Yamoussoukro. Le Procureur leur demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter la suspension des inhumations, conformément aux exigences de l'enquête en cours.

En prenant cette décision, le parquet de Toumodi réaffirme sa volonté de garantir la transparence et la rigueur judiciaire dans la gestion de ces dossiers sensibles. Les familles des défunts, tout comme l'opinion publique, attendent désormais les conclusions des investigations qui permettront de clarifier définitivement les circonstances de ces deux décès.