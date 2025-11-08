Cote d'Ivoire: ATFS 2025 - Trois jours d'innovation financière pour bâtir l'épine dorsale du commerce africain

Le Séminaire de financement du commerce d'Afreximbank (ATFS 2025) à Abidjan, a offert, du deuxième au dernier jour, une plongée approfondie au coeur des dynamiques qui redessinent le financement du commerce sur le continent africain. Entre innovation, partage d'expertise et renforcement des capacités, cette édition tenue à Abidjan, du 4 au 6 novembre 2025, avec un atelier d'affacturage le 7 novembre 2025, a mis en lumière les leviers essentiels pour bâtir un écosystème commercial plus robuste, inclusif et résilient.

Après l'ouverture du séminaire, le deuxième jour de l'événement a servi de vitrine aux avancées technologiques et aux nouvelles approches collaboratives qui transforment la finance structurelle. À travers des études de cas et des modules interactifs, les participants ont revisité les fondamentaux du financement du commerce, tout en explorant des solutions innovantes destinées à renforcer l'autonomisation des institutions africaines.

Le troisième jour s'est ouvert par une présentation approfondie de M. Luka Lightfoot, associé Banque & Finance chez Baker & McKenzie LLP, sur le thème « Démystifier les prêts syndiqués ». Il a clarifié les mécanismes de ces financements multiprêteurs, en détaillant le rôle structurant de la Loan Market Association (LMA), les exigences documentaires et les principes de responsabilité partagée qui sous-tendent les grandes transactions.

La réflexion a été enrichie par l'intervention de M. Babajide Harrison, Chef de la Syndication et de la Distribution des Risques à Afreximbank, qui a exposé les tendances du marché africain des prêts syndiqués. Il a souligné la montée en puissance de solutions innovantes, plus durables et digitalisées, indispensables pour financer les infrastructures, l'énergie ou encore la logistique.

Le Dr Patrick Odiete, Directeur de l'Agence et de la Sécurité à Afreximbank, a ensuite mis en lumière la fonction stratégique de l'agence de prêt, véritable moteur opérationnel des transactions syndiquées. Il a insisté sur la nécessité de professionnaliser et digitaliser ces fonctions pour accompagner l'évolution du paysage financier africain.

Une session de haut niveau consacrée à la construction de structures institutionnelles solides dans les banques africaines a réuni des experts de premier plan de la BAD, d'Ecobank et d'Oando PLC. Tous ont convergé sur un point : la croissance du commerce africain nécessite des unités de syndication et d'agence performantes, fondées sur la collaboration, la compétence et la cohérence.

Les travaux se sont conclus par les remarques fortes de M. Haytham El Maayergi, Vice-président exécutif Global Trade Bank d'Afreximbank, appelant à aligner le financement du commerce sur l'industrialisation et la croissance inclusive.

L'atelier d'affacturage animé par Afreximbank et FCI a rappelé l'importance vitale du financement de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les PME qui constituent plus de 90 % du tissu économique africain. Les discussions ont souligné la nécessité d'un cadre réglementaire robuste, de davantage de sensibilisation et d'une intégration numérique accélérée.

L'ATFS 2025 s'est ainsi imposé comme un catalyseur stratégique, confirmant l'engagement d'Afreximbank à renforcer les capacités des institutions africaines et à bâtir un écosystème financier à la hauteur des ambitions du continent.