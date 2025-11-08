Afrique: Africa Sports / Assemblée générale élective - Vers un plébiscite de Me Zébé Guillaume

L'Assemblée générale élective de l'Africa Sports d'Abidjan aura bel et bien lieu, le 9 novembre, au Cereao, à Cocody. La saisine de la justice par les membres du « collectif des 42 décideurs » et celle du clan de Babou Eric, le 3 novembre, ont été jugées irrecevables, le vendredi dernier.

« Sarr Bohé Marius et Agnini Sylvain C / Kuyo Téa Narcisse et autres. Action irrecevable pour signification irrégulière de l'assignation. Le juge estime que l'assignation a été signifiée chez Maître Zébé alors qu'il n'a pas reçu mandat pour réceptionner l'assignation », a-t-on appris, selon des sources proches du dossier. Puis dans l'affaire «Amazones Comité des supporters C / Kuyo Téa Narcisse et autres. Action irrecevable pour nullité de l'assignation. Le juge a déclaré les demandes irrecevables sur la forme. L'Ag élective aura lieu, le 9 novembre », a-t-on reçu, selon la même source.

Au vu de tout ce qui précède, l'on va vers le plébiscite de Me Zébé Guillaume, unique candidat à la succession de Kuyo Téa Narcisse. À l'heure actuelle, le club Vert et Rouge a besoin d'un président capable de le faire rayonner dans toutes les catégories. Pendant 4 ans, Kuyo Téa Narcisse et Me Zébé Guillaume (1er vice-président chargé des affaires juridiques) n'ont pas réussi à atteindre l'objectif principal du club, celui de son ascension en Ligue 1.

Chez les dames, quand bien même présentes en première division, ne rayonnent plus. Celles qui étaient championnes en titre avant la deuxième mandature du président sortant sont devenues une formation quelconque au sein de l'élite du football féminin.

Le nouveau président doit également avoir le coffre et le caractère qu'il faut pour défendre les intérêts des Aiglons au niveau national et international. La gestion de la montée du club dans l'élite puis sa redescente en Ligue 2, lors de la saison 2024-2025, ont mis à nu toute la fébrilité des Aiglons et de leurs dirigeants. Et pour cette saison, les Oyé ne sont pas mieux logés dans leur poule B. Ils sont à deux victoires en 10 journées avec 11 points et occupent la 10e place sur 14 formations.