Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT balise le chemin pour la tenue de son 6e congrès ordinaire

Le bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), qui s'est réuni le 7 novembre au palais des congrès de Brazzaville, a, entre autres, adopté le projet de thème du 6e congrès ordinaire de décembre prochain, fait le point des activités préparatoires et convoqué la 2e session extraordinaire du comité central.

Les participants à la 15e réunion ordinaire du bureau politique du PCT ont également suivi le compte rendu le compte rendu des activités préparatoires du 6e congrès ordinaire, adopté le projet de rapport d'activités du deuxième quadrimestre 2025.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a rappelé à l'ouverture des travaux que cette réunion revêt une importance particulière, car elle s'inscrit dans une dynamique préparation intense du 6e congrès ordinaire du parti. Cette rencontre intervient également d'après lui, dans un contexte national marqué par l'approche de l'élection présidentielle.

« Le rapport d'activités du 2e quadrimestre que nous allons examiner et adopter témoigne de notre engagement constant à renforcer les structures du parti, à consolider son unité et à affirmer son rôle moteur dans la construction d'un Congo uni, stable et prospère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la perspective de la tenue du 6e congrès ordinaire, le bureau politique, suivant l'orientation du comité centrale, a mis en place un comité préparatoire et d'organisation dont la mission porte sur l'élaboration des documents de congrès, la mobilisation des moyens matériels et financiers, la réunion des conditions nécessaires à la bonne tenue des assises du congrès », a rappelé Pierre Moussa.

En effet, pour une bonne organisation du 6e congrès, le Comité préparatoire et d'organisation a mis en place des commissions thématiques et techniques. « Si les commissions techniques chargées de la préparation matérielle du congrès restent encore en chantier, parce que leur objectif l'exige, les commissions thématiques, dédiées à la production d'idées novatrices, ont, quant à elles, achevé leur oeuvre, qui a été consolidée par le comité préparatoire et sera soumise au comité central pour une appréciation ultime avant le congrès.

Je tiens à saluer le travail rigoureux accompli par tous les camarades impliqués », s'est réjoui le secrétaire général du PCT, précisant que leur dévouement, leur ingéniosité, leur sens d'organisation et leur esprit militant ont permis de poser les bases solides d'un congrès comme moment d'évaluation, de projection et de mobilisation.

Le porte-parole du PCT, Parfait Iloki, a, cours d'un échange avec la presse en marge de la cérémonie d'ouverture de la 15e réunion du bureau politique, rappelé que le 6e congrès se prépare avec beaucoup de scientificité et de méthode.

Le but étant de faire de ce grand rendez-vous un congrès méthodique, scientifique et un congrès millimétré, conformément aux objectifs, aux statuts et règlement intérieur du parti. Après la remise des rapports des sept commissions thématiques au comité préparatoire et d'organisation avant leur adopté par le comité central, les yeux des membres du parti sont désormais rivés vers les sept commissions techniques chargées de l'organisation matérielle du congrès.

« L'objectif est de faire que le PCT ne soit plus le même au regard des réflexions qui seront dégagées lors du comité central et les congrès fédéraux qui seront l'avant dernière étape », a indiqué Parfait Iloki, devenu nouveau rapporteur du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire du PCT qui a succédé à Joseph Mbossa, décédé récemment.

En attendant la validation de la proposition par le comité central, le 6e congrès ordinaire se tiendra au Chapitô de Ben'tsi. Plus de 3 000 participants sont attendus, contre 2500 en 2019 pour un parti de près d'un million d'adhérents.