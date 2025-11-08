Congo-Brazzaville: Hôpital de référence de Talangai - Le ministre de la santé met en garde contre les mauvaises pratiques

En visite de travail, le 7 novembre, à l'hôpital de référence du district sanitaire de Talangai, dans le 6ème arrondissement, le ministre de la santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, s'est entretenu avec le staff dirigeant et le personnel stratégique de cette structure hospitalière. Il a attiré l'attention du personnel soignant contre toutes pratiques anti-professionnelles qui y prennent de l'ampleur.

Face au staff dirigeant et au personnel soignant, le Pr Jean Rosaire Ibara s'est montré pédagogique, mais a été d'une fermeté sans commis mesure à leur endroit, face à la montée inquiétante des pratiques professionnelles peu orthodoxes observées dans cette structure hospitalière.

L'hôpital de Talangai, d'après le ministre, est souvent pointé du doigt à cause des comportements anti professionnelles du personnel soignant. Il a dénoncé, entre autres, la vente illicite des médicaments, des consultations informelles dans les services, les examens cliniques orientés vers les structures privées, prélèvements illicites des quotes-parts des frais de consultation et le détournement des recettes.

« Nous avons choisi une profession difficile, mais tournée vers le bien des autres. Cette responsabilité nous exige discipline, probité et exemplarité. L'hôpital dispose des médicaments, mais lorsque recevez les patients, vous leur faites croire qu'il n'y en a pas, pour leur vendre les vôtres introduits frauduleusement. Les kits de césarienne que le chef a déclarés gratuits, vous les vendez de manière illicite, c'est inadmissible, et cela doit cesser », s'est indigné le Pr Jean Rosaire Ibara.

Le ministre de la santé a aussi fustigé les prolongations abusives des délais d'hospitalisation, les détournements des examens cliniques vers des laboratoires privés. Les agents de santé, a-t-il dit, sont plus attirés par le gain, que par la profession, foulant aux pieds leur serment d'Hippocrate.

« Un agent de santé fait le service public. Si vous voulez gagner de l'argent, prenez le courage de démissionner, car les recettes générées par l'hôpital public appartiennent à l'Etat. Cela vous permettra d'ouvrir vos structures privées qui seront sous votre gestion. L'hôpital doit retrouver ses lettres de noblesse, nous devons donc corriger nos mauvaises pratiques dès aujourd'hui afin de redonner le sourire à nos malades et restaurer la confiance de la population », a renchéri le ministre de la santé.

Le ministre a aussi dénoncé la pléthore à l'hôpital de Talangai, dont l'effectif est estimé à 1.116 agents permanents. A ce propos, il a instruit le directeur général de cet hôpital, Firmin Eyikili, à restructurer l'effectif.

Peu avant, le ministre de la santé a visité certains services de cet hôpital, entre autres, les urgences, la maternité ainsi que la pédiatrie, avant s'imprégner du niveau d'exécution des travaux de rénovation du service de réanimation