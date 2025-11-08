Togo: « Manifestation de l'Âme » ou « Hopemax_Expo_2025 », une plongée au coeur de l'être

« L'âme a ses langages que les mots ne suffisent à traduire. » C'est cette conviction profonde qui a guidé les pas de l'artiste peintre Salawou Misiratou Aduke Maximilienne, alias Maxime, qui présentait les 06 et 07 Novembre 2025 à Lomé sa première exposition, HOPEMAX_EXPO_2025, intitulée « Manifestation de l'Âme ». Il s'est agi d'un véritable voyage introspectif où la peinture devient passerelle entre le visible et l'invisible.

Une extériorisation de sa profondeur au travers des couleur

Au fil de ses toiles, Maxime, Autodidacte et passionnée, vient explorer les profondeurs de l'existence humaine. Et ses oeuvres, de véritables fragments d'émotions et éclats de conscience, viennent traduire une certaine quête essentielle, celle de la capture de l'essence de l'identité.

Ainsi, à travers des compositions vibrantes et une palette riche, elle invite le spectateur à un dialogue intime avec lui-même.

De même, les sous-thèmes de l'exposition - spiritualité, introspection et identité - se répondent comme des échos de l'âme, incitant chacun à se reconnecter à soi, à écouter le silence intérieur et à reconnaître la beauté qui réside dans la vulnérabilité humaine.

Maxime, une artiste multi-visages

Née au Togo, Maxime incarne une créativité plurielle façonnée par un parcours singulier. Étudiante en Licence Marketing-Communication à l'École Supérieure des Affaires (ESA), elle a aussi exploré des domaines aussi variés que l'architecture au Ghana, la mécanique, ou encore le service client, qu'elle exerce aujourd'hui chez CFAO Mobility à Lomé en tant que conseillère après-vente.

Mais c'est dans la peinture qu'elle trouve son véritable langage intérieur - un espace d'expression où la couleur, la matière et la lumière deviennent les mots d'une poésie silencieuse.

Pour Maxime, peindre, c'est « laisser parler l'âme sans barrière, pour que chaque regard découvre un peu de lui-même à travers l'oeuvre. »

Une démarche artistique engagée

Entre huile, acrylique et collage, l'artiste marie les techniques et les textures pour créer des oeuvres où lumière et obscurité dialoguent avec intensité. Chaque toile devient une expérience sensorielle, un reflet de l'émotion humaine dans sa complexité.

Au-delà de la beauté plastique, Maxime inscrit son art dans une démarche engagée : elle milite pour l'émancipation de la jeunesse togolaise et la préservation de l'environnement.

Pour elle, l'art est un outil de transformation, un moyen d'éveiller les consciences et de construire un avenir plus solidaire et respectueux du vivant.

Hopemax 2025, un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer

Avec « Manifestation de l'Âme », Maxime offre bien plus qu'une exposition : une expérience immersive, une invitation à ressentir plutôt qu'à comprendre, à voir avec le coeur plutôt qu'avec les yeux.

Ce fut donc ce voyage de découverte d'un artiste qui fait de la peinture un acte de révélation, et de chaque oeuvre un miroir de l'humanité intérieure auquel le public a été convié les 06 et 07 novembre 2025 à Lomé.