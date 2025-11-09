Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 novembre 2025

revue de presse

SADC : Prétoria assure l’intérim après le retrait d’Antananarivo

À la suite du retrait de Madagascar, engagé dans une transition politique interne, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont désigné, vendredi, l’Afrique du Sud pour assurer la présidence intérimaire de l’organisation régionale jusqu’en août 2026. La décision a été entérinée lors d’un sommet extraordinaire virtuel tenu le 7 novembre.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa dirigera désormais les travaux de la SADC, conformément aux articles 9A(2)(b) et 10(4) du Traité régional, qui prévoient qu’en cas d’empêchement du président en exercice, le vice-président assume l’intérim.

Le sommet a pris acte de la décision de la République de Madagascar « d’abandonner son rôle de président de la SADC, à la suite des développements politiques récents ayant affecté sa capacité à s’acquitter des responsabilités de cette fonction », indique le communiqué final publié à Pretoria. (Source Apanews)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Kinshasa et Kigali signent à Washington le volet économique de l’accord de paix du 27 juin

Plus de quatre mois après la poignée de main historique, à Washington, entre les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont paraphé le texte intégral du cadre d'intégration économique régional, le volet économique de l'accord de paix du 27 juin.

Cela s’est fait dans la nuit de vendredi à ce samedi 8 novembre, dans la capitale américaine, à l'issue de la quatrième réunion du comité conjoint de suivi de l'accord, une avancée significative, se réjouissent les deux médiateurs, le Qatar et les États-Unis.

Il faut dire que le texte était déjà prêt, depuis la fin du mois d’août. Les deux délégations étaient prêtes à signer, la première semaine d’octobre. Kinshasa avait refusé de signer, expliquant qu’il fallait d’abord avancer sur les aspects sécuritaires. (Source RFI)

Belém COP30 : Espoir autour du Fonds pour la préservation des forêts tropicales

Pays hôte de la COP30, le Brésil a annoncé la mise en place d’un fonds pour la préservation des forêts tropicales suscitant l’espoir parmi les décideurs mondiaux. S’exprimant à ce sujet, le 6 novembre, le président Denis Sassou N’Guesso qui dressait par ailleurs un bilan en demi-teinte des engagements pris les trois dernières décennies au fil des COP mais non concrétisés, a salué une « initiative louable » à plusieurs titres.

Cette initiative est d’autant plus louable, « qu’elle rejoint celle de la Commission climat du Bassin du Congo, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le Bassin du Congo, et se met également au service des peuples autochtones et des communautés locales, qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde », a déclaré le chef de l’Etat congolais. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Maroc : Le militant des droits humains Sion Assidon est décédé

Sion Assidon est décédé le vendredi 7 novembre 2025 à l’âge de 77 ans, après trois mois passés dans le coma. Selon un communiqué de ses proches, son état s’était brusquement aggravé cette semaine, suite à une infection pulmonaire virulente.

Le 11 août 2025, il avait été retrouvé inanimé à son domicile à Casablanca, victime d’une chute accidentelle survenue alors qu’il réparait une installation électrique à l’aide d’une échelle. Deux employés, alertés par son absence, avaient prévenu les autorités. Sa voiture était garée devant la maison, la porte fermée. Les secours l’ont découvert inconscient, allongé sur le sol.

Le parquet général près la Cour d’appel de Casablanca a publié un communiqué le 19 août pour clarifier les circonstances de l’incident. Il y est précisé que Sion Assidon avait été retrouvé sans signe d’effraction ni de violence, et que les premiers éléments de l’enquête évoquent un malaise ou une chute accidentelle. (Source Le 360)

L’ONU appelle à un soutien international au Tchad, submergé par les réfugiés

La situation humanitaire des réfugiés fuyant la région du Darfour, au Soudan, continue de se détériorer, a alerté jeudi la Haute-Commissaire adjointe des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Kelly Clements.

Lors de sa visite au camp de Farchana, au Tchad, Kelly Clements a rencontré des réfugiés venus d’El-Fasher, ville soudanaise assiégée par les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire responsable de violences meurtrières.

« Les réfugiés ont besoin de tout : d’un lieu sûr, d’un abri, d’eau potable et de la possibilité de reconstruire leur vie », a déclaré Mme Clements. Elle a insisté sur la nécessité d’un « soutien continu » pour le Tchad, pays frontalier accueillant un nombre croissant de personnes fuyant la violence. (Source Africanews)

Coupe du monde U-17 : Le Burkina Faso se relance, le Mali freiné

Lors de la deuxième journée de la Coupe du monde U-17 en Indonésie, les jeunes Étalons du Burkina Faso ont signé une victoire cruciale (2-1) face à la République tchèque, tandis que les Aiglonnets du Mali ont lourdement chuté contre l’Autriche (0-3). Deux destins africains contrastés avant une dernière journée décisive pour la qualification en huitièmes de finale.

Le Burkina Faso s’est offert une bouffée d’air frais en battant la République tchèque 2-1 lors de la deuxième journée du groupe I. Après leur courte défaite inaugurale face aux États-Unis (0-1), les jeunes Étalons ont cette fois su allier efficacité et caractère pour s’imposer.

Pour le Mali, cette deuxième journée a viré à la désillusion. Après une entame parfaite face à la Nouvelle-Zélande (3-0), les Aiglonnets ont sombré contre une solide équipe d’Autriche, s’inclinant 0-3. (Source Afrik.com)

Youssou Ndour nommé aux Grammy Awards 2026 pour “Éclairer le monde”

Le Sénégal en lumière : Youssou Ndour vient d’être nommé aux Grammy Awards 2026 dans la catégorie Best Global Music Album pour son dernier opus “Éclairer le monde”. Une nouvelle consécration pour le roi du mbalax.

Le Super Étoile brille à nouveau sur la scène internationale. Youssou Ndour a annoncé vendredi 7 novembre la nomination de son album “Éclairer le monde” à la 68ᵉ cérémonie des Grammy Awards, l’une des distinctions les plus prestigieuses de l’industrie musicale américaine.

Sur ses plateformes, l’artiste a partagé sa “joie immense” et sa “profonde gratitude”, qualifiant cette sélection de “l’une des plus hautes reconnaissances dans le monde de la musique”. Il en a profité pour saluer ses collaborateurs : le producteur américain Michael League, le percussionniste Weedie Braimah et l’ingénieur du son Nic Hard. (Source Africa Radio)

Ouganda : 31 millions USD du Fonds vert pour renforcer la protection des forêts

31 millions de dollars, c’est le montant de la subvention accordée à l’Ouganda par le Fonds vert pour le climat (FVC), en reconnaissance de ses efforts pour réduire la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. Cette enveloppe, annoncée lors de la 43ᵉ réunion du Conseil du FVC en Corée du Sud, marque une étape historique : il s’agit du premier financement basé sur les résultats (results-based payment) jamais attribué à un pays africain.

D’après les données officielles, les actions menées entre 2016 et 2017 ont permis à l’Ouganda de réduire de plus de 8 millions de tonnes ses émissions de CO₂ équivalent grâce à la préservation et la restauration des forêts. Ces résultats découlent de la mise en œuvre du programme REDD+ (Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts), coordonné par la FAO et le gouvernement ougandais. (Source Africa 24)

Donald Trump refuse d’envoyer un représentant américain au sommet du G20 en Afrique du Sud, évoquant des persécutions contre les fermiers blancs

Le républicain dénonce des « assassinats » et des « massacres » commis contre les Afrikaners, les descendants des premiers colons européens. Le vice-président, J. D. Vance, devait initialement se rendre au sommet prévu les 22 et 23 novembre à Johannesburg.

Donald Trump a annoncé, vendredi 7 novembre, qu’aucun responsable américain ne participerait au prochain sommet du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, les 22 et 23 novembre.

« C’est un scandale que le G20 se tienne en Afrique du Sud », a écrit, sur son réseau Truth Social, le président américain au sujet d’un pays qu’il accuse de persécuter les fermiers blancs. « Aucun représentant du gouvernement américain ne participera tant que ces violations des droits humains continuent », ajoute-t-il. (Source Le Monde Afrique)

PLF 2026 au Gabon : Le gouvernement veut générer 1 800 milliards de recettes hors fiscalité

Le Projet de loi de finances (PLF) 2026 poursuit son processus d’adoption au Parlement. Désormais examiné par le Sénat, après son adoption la semaine dernière par l’Assemblée nationale, le texte prévoit plus de 4 327 milliards de FCFA de recettes budgétaires, un niveau record pour le pays.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement entend diversifier ses sources de financement, en s’appuyant non seulement sur la fiscalité, estimée à 2 404 milliards de FCFA, mais aussi sur une forte hausse des recettes non fiscales, désormais évaluées à 1 868 milliards de FCFA, soit une progression spectaculaire de 74 % par rapport à 2025. (Source GabonMediaTime)