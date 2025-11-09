Sénégal: Deuxième édition du Congrès africain de pharmacie hospitalière à Saly

Saly Portudal — Des universitaires, chercheurs, pharmaciens et des professionnels de la santé venus de plusieurs pays d'Afrique ont pris part à l'ouverture de la deuxième édition du Congrès africain de pharmacie hospitalière, vendredi soir, à Saly (ouest) a constaté l'APS.

Cette rencontre qui se tient en terre sénégalaise a été coorganisée avec le Maroc et le Cameroun.

"Nous Africains, [partions] souvent à des congrès dans les pays européens. Et on s'est dit pourquoi ne pas organiser ici en Afrique, notre propre congrès. C'est là que nous avons organisé en 2023 au Maroc la première édition", a expliqué Mor Fall, président des pharmacies hospitalières du Sénégal.

"Pharmacie hospitalière et innovation", est le thème central de cette rencontre, dont les sous-thèmes portent sur la reconstruction des médicaments anti-cancéreux, la vigilance sanitaire, la stérilisation hospitalière et la souveraineté pharmaceutique.

"Si nous parvenons à harmoniser tous les actes professionnels et tout ce qui touche à la réglementation et à l'environnement de notre système de santé, cela nous aidera à garantir une meilleure prise en charge des besoins de santé des populations", a souligné Amath Niang, président de l'Ordre des pharmaciens et président du comité de lutte contre le trafic illicite des médicaments.

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, docteur Samba Cor Sarr, en présidant la rencontre, a exprimé le soutien de la tutelle à ces initiatives qui, selon lui, contribuent à la "transformation systémique du secteur de la santé".

La Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) a été choisie comme le parrain de la deuxième édition du Congrès africain de pharmacie hospitalière.