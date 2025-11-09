Afrique: Jeux de la solidarité islamique 2025 - Le Sénégal présent à Riyad avec 13 athlètes dans cinq disciplines

8 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal participe à la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie saoudite, avec une délégation fortement réduite comptant au total 13 athlètes contre 110 lors de la précédente édition tenue en 2023 à Konya, en Turquie.

La compétition a démarré ce vendredi dans la capitale saoudienne et se poursuivra jusqu'au 21 novembre prochain.

"Les représentants sénégalais vont concourir dans cinq disciplines : athlétisme, natation, judo, taekwondo et karaté", a précisé la cheffe de mission de la délégation sénégalaise, Maguette Touré Ngom, actuellement à Riyad.

S'exprimant dans un entretien accordé au président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, Abdoulaye Thiam, elle a annoncé la qualification de la nageuse Oumy Diop pour les demi-finales.

"Le judo démarre dimanche avec Mbagnick Ndiaye et le karaté lundi. Suivront les épreuves d'athlétisme et de taekwondo", a-t-elle indiqué.

Plus de 3 000 athlètes représentant 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) participent à cette édition, répartis à travers 21 disciplines, dont deux para-sports.

Les Jeux de la solidarité islamique sont une compétition organisée depuis 2005 par la Fédération sportive de la Solidarité islamique (ISSF).

Initialement attribuée au Cameroun, l'organisation de cette 6e édition a finalement été confiée à l'Arabie saoudite, qui accueille pour la deuxième fois cette compétition, vingt ans après la première organisée à La Mecque.

Les éditions suivantes se sont tenues en 2009 à Téhéran (Iran), en 2013 à Palembang (Indonésie), en 2017 à Bakou (Azerbaïdjan) et en 2023 à Konya (Turquie).

Lors de l'édition 2023, les sportifs sénégalais avaient concouru dans 14 disciplines, dont plusieurs sports collectifs (football, basket-ball, volley-ball, handball).

Ils avaient décroché sept médailles, à savoir une en or (basket masculin 3x3), une en argent et cinq en bronze.


