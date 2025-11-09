Sénégal: Tournoi international de futsal U17 - Les Lioncelles A dominent les Lioncelles B, 9-1

Dakar — La sélection féminine de futsal des moins de 17 ans du Sénégal A, a enregistré sa deuxième victoire d'affilée au tournoi international "Dakar en jeux", samedi, en dominant (9-1) celle du Sénégal B.

La rencontre, jouée au Dakar Arena de Diamniadio, comptait pour la deuxième journée du tournoi international de futsal U17 organisé dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les Lioncelles A avaient surclassé la sélection guinéenne, jeudi, en ouverture de ce tournoi.

Avec deux victoires en autant de sorties, la sélection féminine des moins de 17 ans du Sénégal A prend la tête du classement.

La sélection du Sénégal B est reléguée à la troisième place, après sa première de ce samedi.

Les Guinéennes se sont pour leur part relancées en dominant (14-1) la sélection namibienne et occupent désormais la deuxième place du classement.

La sélection féminine du Sénégal A peut s'adjuger le tournoi en cas de victoire aux dépens de la Namibie, dimanche.

En lever de rideau, la sélection féminine du Sénégal B défie la Guinée pour la deuxième place.

Le tournoi international de futsal des moins de 17 ans a démarré jeudi dernier, dans le cadre du compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Les prochains JOJ se tiennent au Sénégal pour la première fois sur le continent africain.

Les épreuves vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.