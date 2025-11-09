Sénégal: Thiès vise le Festival international de jazz 2027 avec Youssou Ndour comme parrain

8 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

En lice pour les Grammy Awards 2025 avec son album Éclairer le monde, Youssou Ndour a reçu le Maire de Thiès, Dr Babacar Diop, venu solliciter son parrainage pour la candidature de la ville au Festival international de jazz 2027, apprend-on via un communiqué sur la page officielle de la ville.

Cette initiative fait suite à une invitation du ministère des Affaires étrangères, via celui des Collectivités territoriales, à déposer un dossier auprès de l'UNESCO.

Le comité scientifique a naturellement désigné Youssou Ndour, icône mondiale et figure de la musique sénégalaise, comme parrain du projet. Le Maire a salué son rayonnement et proposé un grand concert du Super Étoile à la Promenade des Thiessois.

Touché, l'artiste a exprimé son attachement à Thiès, ville de ses origines, et rendu hommage à ses mentors et figures locales. « Je suis partant à 100 %. Vous avez mon accord total. Vous avez mon accord total. On mettra tout en oeuvre pour qu'il soit organisé en 2027 à Thiès », a-t-il affirmé.

Après Istanbul, Paris, La Havane ou Chicago, Thiès espère inscrire son nom parmi les grandes capitales du jazz en 2027.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.