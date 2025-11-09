Sénégal: Thiès vise le Festival international de jazz 2027 avec Youssou Ndour comme parrain

En lice pour les Grammy Awards 2025 avec son album Éclairer le monde, Youssou Ndour a reçu le Maire de Thiès, Dr Babacar Diop, venu solliciter son parrainage pour la candidature de la ville au Festival international de jazz 2027, apprend-on via un communiqué sur la page officielle de la ville.

Cette initiative fait suite à une invitation du ministère des Affaires étrangères, via celui des Collectivités territoriales, à déposer un dossier auprès de l'UNESCO.

Le comité scientifique a naturellement désigné Youssou Ndour, icône mondiale et figure de la musique sénégalaise, comme parrain du projet. Le Maire a salué son rayonnement et proposé un grand concert du Super Étoile à la Promenade des Thiessois.

Touché, l'artiste a exprimé son attachement à Thiès, ville de ses origines, et rendu hommage à ses mentors et figures locales. « Je suis partant à 100 %. Vous avez mon accord total. Vous avez mon accord total. On mettra tout en oeuvre pour qu'il soit organisé en 2027 à Thiès », a-t-il affirmé.

Après Istanbul, Paris, La Havane ou Chicago, Thiès espère inscrire son nom parmi les grandes capitales du jazz en 2027.