Sénégal: Ousmane Sonko - « Le régime précédent est coupable de haute trahison »

8 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Président du Pastef, Ousmane Sonko avait appelé ses militants à un téra meeting ce samedi 08 novembre 2025. Il y a évoqué plusieurs dossiers, dont la dette cachée laissée par l'ancien régime qui plombe encore les finances du Sénégal.

Devant des milliers de personnes, Ousmane Sonko n'a pas manqué de souligner l'impact de la dette cachée laissée par le régime de Macky Sall qui correspond à 130% du PIB du Sénégal. Selon le leader de Pastef, il faut régler ce problème de toute urgence.

« Après notre prise de pouvoir, l'état des lieux a montré que le régime précédent n'avait pas dit la vérité aux Sénégalais, avec notamment des dettes cachées colossales. Le régime précédent est coupable de haute trahison, car la dette est tellement grande que des générations de Sénégalais devraient en faire les frais », regrette-t-il.

Ousmane Sonko assure toutefois que le gouvernement essaie tant bien que mal de combler le gap avec des taxes sur l'alcool, le tabac et autres, avec un objectif de mobiliser 10 000 milliards sur trois ans.

