Sénégal: Célébration de l'amitié germano-sénégalaise

L'ambassadeur de la République d'Allemagne au Sénégal, Kai Baldow, a magnifié, le 6 novembre 2025, la profondeur des relations germano-sénégalaises. Il s'exprimait lors de la célébration des 35 ans de l'unité allemande et des 65 ans de relations entre les deux pays. Le gouvernement a été représenté par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

L'ambassade d'Allemagne au Sénégal et en Guinée-Bissau a célébré, le 6 novembre 2025, à Dakar, les 35 ans de l'unité allemande et des 65 ans des relations germano-sénégalaises. L'ambassadeur Kai Baldow a salué la vitalité d'une coopération bilatérale qui repose, selon lui, sur de solides fondements culturels et historiques. Il a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté des autorités allemandes d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans son ambition de construire une société prospère.

« Cinq cent quinze milliards de FCfa, c'est le montant que le contribuable allemand consacre, à travers la Giz et la Kfw, aux projets sénégalais actuellement en cours. Les Allemands le font dans un esprit de solidarité. Cette solidarité s'exprime aussi par un grand nombre d'initiatives privées et associatives », a-t-il indiqué.

Dans ses propos, M. Baldow a mis en exergue l'apport de son pays à la lutte contre le changement climatique et à l'atteinte des défis de souveraineté énergétique fixés par le Sénégal. La mise en place d'une centrale solaire à Diass, alimentant environ 200 000 foyers et dotée d'un système de stockage par batterie, s'inscrit, selon ses explications, dans cette dynamique.

Soutenir l'oeuvre de consolidation

Le diplomate allemand a également rappelé l'importance du soutien apporté aux Petites et Moyennes entreprises (Pme) et aux startups sénégalaises pour la création d'emplois. Dans ce sillage, un intérêt accru est porté sur la jeunesse par les autorités allemandes. Des initiatives sont développées dans ce sens à travers un appui à la formation professionnelle dans une dizaine de régions et le partage du savoir-faire allemand en matière de standards de qualité.

Le diplomate pense qu'il est nécessaire de renforcer l'industrialisation et d'attirer des investissements étrangers conformément à l'ambition du gouvernement sénégalais. Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a, pour sa part, réaffirmé la disponibilité de l'État à poursuivre, aux côtés de la République fédérale d'Allemagne, l'oeuvre de consolidation et de renforcement des relations d'amitié et de coopération des deux pays, dans un esprit de confiance et de solidarité.

« Sur le plan bilatéral, le Sénégal bénéficie du soutien constant du gouvernement allemand dans la mise en oeuvre de projets structurants dans des domaines essentiels, tels que l'hydraulique, les aménagements agricoles, le transport, l'énergie, la santé, l'éducation, la décentralisation, la promotion des petites et moyennes entreprises, la protection de l'environnement et la promotion de la paix en Casamance », a-t-il soutenu.

À l'en croire, « cette coopération, fondée sur la concertation et l'efficacité, fait l'objet d'un suivi régulier afin d'assurer une meilleure adéquation avec les priorités nationales du gouvernement ». Déthié Fall est aussi revenu sur la signature récente d'un accord de coopération financière sous forme de dons d'un montant de 17 millions d'euros, soit environ 11,2 milliards de FCfa.

Sur le plan multilatéral, il a magnifié le rôle déterminant de l'Allemagne dans le renforcement du multilatéralisme et l'appui aux initiatives africaines.