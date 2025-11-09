Sénégal: Ousmane Sonko met les choses au clair concernant sa relation avec Bassirou Diomaye Faye

8 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Lors de son téra meeting avec ses partisans du Pastef, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor ce samedi 08 novembre 2025, Ousmane Sonko a tenu à clarifier la situation concernant sa relation avec le Président Bassirou Diomaye Faye. Le leader du parti au pouvoir est clair : pas de fritures sur la ligne.

« Certains espèrent des difficultés entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Une dissension ne viendra pas de moi, et je le pense, elle ne viendra pas de lui non plus. Nous avons cheminé depuis toujours avec nos divergences d'opinions sur certaines choses. Quand je proposais sa candidature, j'ai parlé de nos points communs et ceux de désaccord. Et lui aussi en a parlé quand il m'a nommé Premier ministre », assure-t-il.

