Sénégal: Ousmane Sonko - « Il faut que la justice soit juste et fasse son travail »

Face à une foule venue en masse pour l'écouter, Ousmane Sonko a abordé la question de la justice lors du meeting de ce samedi 08 novembre 2025. Pour lui, il y a des changements à apporter et vite.

Après avoir rappelé que la justice n'appartenait pas aux magistrats mais au peuple sénégalais, Ousmane Sonko a appelé à traquer les personnes coupables d'avoir vendu le pétrole et le gaz du Sénégal afin qu'elles répondent de leurs actes. Toutefois, le leader de Pastef affiche certains regrets.

« Le système qu'on a combattu est toujours présent dans la justice, dans l'administration... Tant que ces mêmes personnes seront là, elles annuleront toujours le fruit de notre travail. Leur seul problème s'appelle Ousmane Sonko. Il est temps de faire un nettoyage », clame-t-il.

Par ailleurs, il rappelle qu'il a été le premier à prôner une tolérance zéro concernant les insulteurs. Néanmoins, il dénonce un constat qui est le suivant selon lui : « Ceux qui sont dans la justice ont des agissements contre nous car ceux qui insultent Ousmane Sonko ne sont jamais inquiétés ».

Sonko de poursuivre. « Il faut que la justice soit juste et fasse son travail ». Il a également rappelé que même ses propres partisans ne seront pas épargnés « Si un membre de Pastef détourne des fonds, qui qu'il soit, il ira en prison ».