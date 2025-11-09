Sénégal: Ousmane Sonko - 'Nous préférons préserver notre dignité à la restructuration de la dette proposée par le FMI'

Dakar — Le Sénégal a pris l'option de "faire des sacrifices" pour préserver sa "dignité" plutôt que d'accepter une restructuration de sa dette telle que proposée par le Fonds monétaire international (FMI), a déclaré, samedi à Dakar, le président du parti Pastef, Ousmane Sonko.

"Les négociations avec le FMI ont été difficiles. Ils (les responsables du FMI) nous ont proposé une restructuration [de la dette], ce qui induirait un défaut de paiement, c'est-à-dire que le Sénégal ne peut plus payer sa dette et ce serait un pays en quasi-faillite", a souligné le leader de PASTEF, par ailleurs Premier ministre.

Il a fait cette déclaration lors d'un grand rassemblement politique qualifié de "Téra meeting" pour sa forte mobilisation au parking du stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Devant de nombreux militants acquis à sa cause, Ousmane Sonko a ajouté que le gouvernement a décliné cette proposition du FMI dont la dernière mission à Dakar s'est achevée vendredi, avec une "perspective rassurante pour les deux parties", selon les propres termes du ministère sénégalais des Finances et du Budget.

"Nous leur avons répondu que nous ne voulons pas de restructuration, [car] ce serait une humiliation. Nous préférons rester un pays de dignité, de fierté", a fait savoir le leader de PASTEF.

Selon Ousmane Sonko, l'opposition "tente de mettre en mal le régime avec les Sénégalais en avançant une volonté de les ruiner par des impôts".

"La mobilisation des impôts vaut mieux qu'accepter une restructuration de la dette [...]", mais "personne n'a appliqué de taxes sur les produits de grande consommation comme l'eau, l'électricité, le riz, le sucre et autres", a-t-il fait observer.

Il a ajouté qu'à travers la politique de rationalisation qu'il a initiée, le gouvernement a fait des arbitrages consistants dans la répartition du budget 2026, en "réduisant drastiquement" les crédits devant être alloués à l'organisation de séminaires, d'ateliers, de voyages et à l'acquisition de véhicules.

Des coupes budgétaires ont également concerné "d'autres domaines", a indiqué le chef du gouvernement, selon lequel, un comité budgétaire attendu pour faire des économies, est en gestation.

Il a réitéré son appel au peuple, comme lors du lancement du Plan de redressement économique et social (PRES), lui demandant de faire de "sacrifices pendant deux à trois ans et d'être résilient".