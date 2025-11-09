Sénégal: Ligue 1 - US Gorée et AJEL signent leur première victoire

Dakar — L'Union sportive de Gorée et AJEL de Rufisque ont signé leur première victoire de la saison, samedi, en ouverture de la deuxième journée de la Ligue 1 de football.

Les insulaires ont infligé (1-0) à Guédiawaye Football Club (GFC) sa deuxième défaite consécutive en championnat.

L'unique but a été inscrit par Pape Cheikh Badiane à la 58-ème mn.

Avec cette victoire, l'US Gorée, vice-champion en titre, semble avoir lancé sa saison.

Les Gabelous avaient été tenus en échec par Teungueth FC samedi dernier.

Les Crabes de GFC en revanche démarrent mal la saison avec deux défaites en autant de sorties pour quatre buts encaissés.

A Rufisque, sur ses bases, AJEL a battu (1-0) l'AS Pikine et signe sa première victoire de la saison sur un but marqué par Lamine Sagna à la 27e mn de la rencontre, son deuxième de la saison.

AJEL avait contraint au nul les huiliers de la SONACOS lors de la première journée.

Les banlieusards de l'AS Pikine, en ce qui les concerne, enregistrent ainsi leur premier revers de la saison.

La deuxième journée de la Ligue 1 se poursuit avec le derby dakarois devant opposer dimanche l'Union sportive de Ouakam (USO) au Jaraaf de Dakar.

Le champion en titre, accroché (1-1) par l'équipe des HLM dimanche dernier, pour le compte de la première journée du championnat, se déplace chez son adversaire avec l'ambition d'empocher trois points.

Mais ce match s'annonce difficile pour le Jaraaf de Dakar, l'US Ouakam ayant toujours posé beaucoup de difficultés au club de la Médina.

Le match USO-Jaraaf de la saison dernière par exemple s'était déroulé dans une ambiance électrique au stade municipal de Ngor où de nombreux incidents avaient été notés.

Les deux équipes vont vouloir jouer à fond ce derby dakarois en vue d'obtenir leur première victoire de la saison, après une première sortie contrariée lors de la première journée.

Voici la suite du programme

ASC Cambérène-Dakar Sacré-Coeur (Stade Birane Ly, Parcelles Assainies)

Linguère -TFC (Stade Mawade Wade, Saint Louis)

HLM- Casa-Sports (Stade municipal des HLM)

USO-Jaraaf (Stade municipal de Ngor)

Génération foot-Stade de Mbour (Stade Lat Dior, Thiès)

SONACOS-Wally Daan (Stade Ely Manel Fall, Diourbel)