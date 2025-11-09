Sénégal: Ligue 2 - L'AS Kaffrine remporte le derby du bassin arachidier aux dépens de l'AS Saloum

8 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'AS Kaffrine a remporté le derby du bassin arachidier en battant (2-1) l'AS Saloum, samedi, pour le compte de la deuxième journée du championnat de la Ligue 2.

L'équipe de Kaffrine signe sa première victoire de la saison à domicile, au Stade El Hadj Babacar Guèye.

L'équipe fanion du Ndoucoumane avait déjà réussi à ramener un point de son déplacement à Ziguinchor la semaine dernière face à Essamaye.

Comme l'AS Kaffrine, Essamaye a décroché son premier succès aux dépens de l'équipe de Thiès FC, victorieuse lors de la première journée.

L'AS Bambey, à domicile, est venue à bout de Ndiambour, 1-0, pendant que Teranga SC se relançait en dominant (2-1) le Dakar Université club, après son faux pas de départ.

Les rencontres OSLO- Port et Amitié FC- Guéléwars se sont soldées chacune par un nul, 1-1.

Le leader de la Ligue 2, Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) rend visite à l'AS Douanes, ce dimanche.

Le club des quartiers Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie rêve de revenir au sein de l'élite et veut se donner les moyens d'y parvenir, après plusieurs années en Ligue 2.

Les gabelous, après avoir raté de peu la montée en Ligue 1 la saison dernière, sont décidés à oublier cette infortune pour se mettre dans une position de bien concourir en ce début de saison.

La deuxième journée de Ligue 2 se poursuit ce dimanche avec Jamono de Fatick-Diambars (stade Massène Sène de Fatick) et AS Douanes-NGB (stade Diangaly Bagayogo de Grand Yoff)

