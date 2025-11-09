Sénégal: Tournoi international de futsal U17 - Les Lionceaux enregistrent leur troisième défaite d'affilée

Dakar — L'équipe nationale masculine de futsal du Sénégal des moins de 17 ans a enregistré samedi sa troisième défaite d'affilée (7-11) devant celle du Maroc, en match comptant pour la troisième journée du tournoi international "Dakar en jeux".

Les Lionceaux de l'Atlas, qui ont fait parler leur technicité, menaient déjà 5-2 à la mi-temps de cette rencontre jouée au Dakar Arena de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

L'équipe marocaine a accentué sa domination en deuxième mi-temps, réussissant à creuser son écart en inscrivant 6 nouveaux buts.

Les Lionceaux sont revenus en force en scorant cinq buts sans toutefois réussir à revenir à la hauteur de leur adversaire qui avait déjà pris le large.

A la fin du match, le score était de 11-7 en faveur des jeunes du Maroc qui enregistrent ainsi leur première victoire dans ce tournoi démarré jeudi dernier.

Les Lionceaux de l'Atlas avaient perdu devant le Portugal jeudi et le Brésil vendredi.

Le Sénégal, en ce qui le concerne, continue son apprentissage avec un troisième revers consécutif.

Les deux équipes s'affrontent dimanche pour la troisième place.

Ce tournoi international de futsal des moins de 17 ans se tient dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Les JOJ prévus au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.