Sénégal: L'envoyé spécial du président de l'Etat de Palestine reçu par El Malick Ndiaye

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu samedi en audience, l'envoyé spécial du président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Sidqi Al-Habbash, auquel il a réaffirmé "la solidarité indéfectible du Sénégal" envers les autorités et le peuple palestinien, a-t-on appris des services de communication de l'institution parlementaire.

"Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce samedi 8 novembre, l'envoyé spécial du président de l'Etat de Palestine, Dr Mahmoud Sidiqi Al-Habbash, accompagné de l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal", rapportent-ils dans un communiqué.

Selon le texte, l'émissaire palestinien a transmis les remerciements du président Mahmoud Abbas et du peuple palestinien "pour le soutien constant et les positions courageuses du Sénégal, notamment face à la tragédie humanitaire à Gaza".

"Il a salué le rôle historique du Sénégal, ancien président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. En retour, le président El Malick Ndiaye a réaffirmé la solidarité indéfectible du Sénégal envers la Palestine [...]".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

El Malick Ndiaye a "rappelé les positions fortes du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko" sur la question palestinienne, poursuit le communiqué.

Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs plaidé "pour une solution juste et durable, fondée sur la coexistence de deux Etats souverains, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine et a salué l'accord de cessez-le-feu récemment conclu entre Israël et le Hamas", conclut la même source.