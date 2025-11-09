Sénégal: L'envoyé spécial du président de l'Etat de Palestine reçu par El Malick Ndiaye

8 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu samedi en audience, l'envoyé spécial du président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Sidqi Al-Habbash, auquel il a réaffirmé "la solidarité indéfectible du Sénégal" envers les autorités et le peuple palestinien, a-t-on appris des services de communication de l'institution parlementaire.

"Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce samedi 8 novembre, l'envoyé spécial du président de l'Etat de Palestine, Dr Mahmoud Sidiqi Al-Habbash, accompagné de l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal", rapportent-ils dans un communiqué.

Selon le texte, l'émissaire palestinien a transmis les remerciements du président Mahmoud Abbas et du peuple palestinien "pour le soutien constant et les positions courageuses du Sénégal, notamment face à la tragédie humanitaire à Gaza".

"Il a salué le rôle historique du Sénégal, ancien président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. En retour, le président El Malick Ndiaye a réaffirmé la solidarité indéfectible du Sénégal envers la Palestine [...]".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

El Malick Ndiaye a "rappelé les positions fortes du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko" sur la question palestinienne, poursuit le communiqué.

Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs plaidé "pour une solution juste et durable, fondée sur la coexistence de deux Etats souverains, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine et a salué l'accord de cessez-le-feu récemment conclu entre Israël et le Hamas", conclut la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.