Addis-Abeba — La dynamique économique observée en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie, a un impact positif sur l'ensemble du continent africain selon le directeur de la Division Microéconomie, Finances et Gouvernance de la CEA, Stephen Karingi.

Dans un entretien accordé à l'ENA, le directeur de la Division Microéconomie, Finances et Gouvernance de la CEA, Stephen Karingi Karingi a expliqué que l'économie éthiopienne joue un rôle moteur dans le développement continental.

Les réformes économiques engagées par le gouvernement visent à consolider cette position et à créer un environnement favorable à la croissance.

Il a précisé que les réformes macroéconomiques entreprises sont essentielles pour permettre au pays de tirer pleinement parti de ses atouts et de renforcer la contribution du secteur privé, considéré comme le principal moteur de la prospérité nationale.

Il a ajouté que ces réformes sont également déterminantes pour attirer les investissements étrangers et encourager les capitaux nationaux, tout en garantissant une gestion plus efficace des transferts de fonds de la diaspora, source importante de devises.

La stabilité macroéconomique, a-t-il insisté, est un facteur clé pour instaurer la confiance et la prévisibilité nécessaires aux investisseurs.

Karingi a cité en exemple l'entrée d'entreprises internationales comme Safaricom, rendue possible grâce à l'ouverture progressive du secteur financier éthiopien.

Il a salué les efforts du gouvernement dans le domaine des finances publiques et de l'administration fiscale, soulignant la collaboration continue entre la CEA et les autorités éthiopiennes pour soutenir ces réformes.

Enfin, il a insisté sur l'importance de la coordination macroéconomique régionale, condition indispensable à une intégration économique africaine efficace et à une meilleure connectivité des marchés.

Grâce à ses réformes ambitieuses, l'Éthiopie, l'une des économies les plus dynamiques du continent, a enregistré des résultats tangibles : hausse du PIB, amélioration des recettes en devises, croissance des exportations et baisse de l'inflation.

Selon Karingi, ces avancées démontrent que la réussite de l'Afrique de l'Est constitue une source de prospérité partagée pour tout le continent.