Ethiopie: Les relations entre le Japon et le pays se renforcent - Ambassadeur Hironori.

8 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les relations entre l'Éthiopie et le Japon continuent d'approfondir leurs liens dans de nombreux domaines de coopération, a déclaré aujourd'hui l'ambassadeur du Japon, Shibata Hironori.

L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, a déclaré que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Japon continuent de se renforcer dans de nombreux domaines de coopération.

À l'occasion, l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, a affirmé : « Il existe une relation diplomatique solide entre les deux pays, fondée sur une compréhension mutuelle.»

Il a souligné que le gouvernement japonais a offert des opportunités éducatives à de nombreux Éthiopiens ; de nombreux stagiaires ont bénéficié de formations grâce aux programmes de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que le Japon et l'Éthiopie n'ont cessé de renforcer leurs relations diplomatiques depuis leur établissement.

Il a mentionné que le Japon a étendu sa coopération financière et technique dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'agriculture.

Ahmed Mohammed, directeur général du ministère de la Culture et des Sports, a affirmé que l'Éthiopie et le Japon entretiennent des relations étroites.

Il a souligné que ce festival témoigne de la vitalité des relations culturelles qui se développent entre l'Éthiopie et le Japon.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.