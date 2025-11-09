Ethiopie: Les relations entre le Japon et le pays se renforcent - Ambassadeur Hironori.

Addis-Abeba — Les relations entre l'Éthiopie et le Japon continuent d'approfondir leurs liens dans de nombreux domaines de coopération, a déclaré aujourd'hui l'ambassadeur du Japon, Shibata Hironori.

L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, a déclaré que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Japon continuent de se renforcer dans de nombreux domaines de coopération.

À l'occasion, l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, a affirmé : « Il existe une relation diplomatique solide entre les deux pays, fondée sur une compréhension mutuelle.»

Il a souligné que le gouvernement japonais a offert des opportunités éducatives à de nombreux Éthiopiens ; de nombreux stagiaires ont bénéficié de formations grâce aux programmes de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que le Japon et l'Éthiopie n'ont cessé de renforcer leurs relations diplomatiques depuis leur établissement.

Il a mentionné que le Japon a étendu sa coopération financière et technique dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'agriculture.

Ahmed Mohammed, directeur général du ministère de la Culture et des Sports, a affirmé que l'Éthiopie et le Japon entretiennent des relations étroites.

Il a souligné que ce festival témoigne de la vitalité des relations culturelles qui se développent entre l'Éthiopie et le Japon.