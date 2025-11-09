Congo-Kinshasa: Education - Des inspecteurs et professeurs engagés pour la réussite de l'introduction de l'anglais

8 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Comment introduire l'épreuve orale d'anglais à l'Examen d'État ? Cette question a été au centre d'un échange entre l'inspecteur général à l'Éducation et les professeurs d'anglais des quatre provinces éducationnelles de Kinshasa.

Après discussions, ils ont convenu de mettre la main à la pâte pour réussir cette réforme du système éducatif national.

Dans son allocution, l'inspecteur général à l'Éducation a démontré que la maîtrise de l'anglais constitue une valeur ajoutée pour les finalistes congolais du cycle secondaire.

Hubert Kimboza a expliqué que la langue de Shakespeare aidera les diplômés à s'adapter et à s'intégrer dans les milieux universitaires à l'étranger.

Il a également souligné que cette réforme s'inscrit dans la logique des textes légaux de la RDC, notamment la Constitution et autres lois-cadres.

Présentes à cette rencontre, des élèves du Lycée Maman Diankeba ont salué cette réforme du gouvernement, comme l'a a indiqué Pacifique Modjo.

« Pour moi, je trouve c'est juste car il y a des gens qui aiment l'anglais ne savent pas mieux exprimer. Comme, nous, nous sommes de la section Hôtesse-d 'accueil, nous avons intérêt à maitriser l'anglais et je suis d'accord avec cette initiative ».

Sacha Bokeme, Une enseignante de cette école catholique a souhaité que cette réforme soit adaptée à chaque section pour une meilleure assimilation.

A la clôture de cet échange, les enseignants d'anglais présents dans la salle ont prêté serment de faire parler leurs élèves en anglais avec exactitude et précision, afin de servir la RDC, et de préparer les matières conformément au programme national.

