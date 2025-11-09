Afrique Centrale: La RDC salue la signature du cadre d'intégration économique régionale avec le Rwanda

L'Accord de Washington connait un avancement significatif après que Kinshasa et Kigali ont paraphé le texte intégral du cadre d'intégration économique régionale.

La RDC salue la tenue, ce vendredi à Washington, de la quatrième réunion du Comité conjoint de suivi de l'Accord de paix du 27 juin dernier. Cette rencontre a permis aux parties de mesurer les priogrès réalisés et de convenir des actions visant à accélérer la concrétisation des engagements pris.

Sous la facilitation des Etats-Unis d'Amérique, la RDC et le Rwanda ont paraphé le texte intégral du Cadre d'intégration économique régionale.

Ce document fixe les axes prioritaires de coopération économique et de développement entre les deux pays, traduisant ainsi les dividendes attendus de la paix en opportunités concrètes de croissance et de prospérité au bénéfice des personnes.

Le Gouvernement de Kinshasa réaffirme sa détermination à maintenir la dynamique de paix engagée et à traduire ses efforts diplomatiques en résultats concrets sur terrain dans l'intérêt de son pays et de la région des Grands lacs.

La RDC exprime en outre sa gratitude aux Etats-Unis d'Amérique, à l'Etat du Qatar, à la République du Togo et à la commission de l'Union africaine pour leur accompagnement constant et leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans l'Est de la RDC.

Entre-temps, sur terrain, les combats se poursuivent entre les rebelles de l'AFC/M23 et les Forces armées de la RDC dans plusieurs agglomerations de la partie orientale du pays.

Cette situation a provoqué une crise humanitaire majeure avec des centaines de milliers de déplacés internes dans la région.