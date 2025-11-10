Sénégal: Vers un renouvellement du plateau industriel de la Sonacos à Diourbel

Diourbel — La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a obtenu de l'Etat des crédits d'un montant de 25 milliards de francs CFA pour le renouvellement du plateau industriel de son usine de Diourbel (centre), a-t-on appris de son directeur général, El Hadji Ndane Diagne.

"Avec l'accompagnement de son excellence le président de la République et de son Premier ministre, nous allons rehausser le plateau industriel de Diourbel", a-t-il annoncé.

"Les autorités nous ont accordé, dans la loi de finances 2026, un budget de 25 milliards de francs CFA, correspondant à nos besoins pour le renouvellement des infrastructures et des usines, afin d'accroître notre capacité de transformation de l'arachide produite au Sénégal", a déclaré M. Diagne.

Il s'exprimait samedi lors de la célébration du cinquantenaire de la Sonacos, organisée à l'usine de Diourbel, en présence des autorités administratives et religieuses de la région.

Selon le DG de la Sonacos, de nouvelles presses à huile seront installées à Diourbel, marquant ainsi le passage de l'usine de la phase de décorticage à celle de la trituration, avant l'étape, à terme, du raffinage et du conditionnement.

La Sonacos entend renforcer son rôle d'acteur majeur de la souveraineté alimentaire au Sénégal, en assurant notamment une autonomie en production d'huile de table, a-t-il indiqué.

Concernant la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide, El Hadji Ndane Diagne a assuré que la société est fin prête et ambitionne de réaliser une collecte record.

"Les dispositions nécessaires seront prises pour accompagner les producteurs et les opérateurs, afin d'acheter leurs récoles d'arachide dans de bonnes conditions et au prix qui sera fixé par l'État", a-t-il ajouté.