Sénégal: Vers un renouvellement du plateau industriel de la Sonacos à Diourbel

9 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a obtenu de l'Etat des crédits d'un montant de 25 milliards de francs CFA pour le renouvellement du plateau industriel de son usine de Diourbel (centre), a-t-on appris de son directeur général, El Hadji Ndane Diagne.

"Avec l'accompagnement de son excellence le président de la République et de son Premier ministre, nous allons rehausser le plateau industriel de Diourbel", a-t-il annoncé.

"Les autorités nous ont accordé, dans la loi de finances 2026, un budget de 25 milliards de francs CFA, correspondant à nos besoins pour le renouvellement des infrastructures et des usines, afin d'accroître notre capacité de transformation de l'arachide produite au Sénégal", a déclaré M. Diagne.

Il s'exprimait samedi lors de la célébration du cinquantenaire de la Sonacos, organisée à l'usine de Diourbel, en présence des autorités administratives et religieuses de la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le DG de la Sonacos, de nouvelles presses à huile seront installées à Diourbel, marquant ainsi le passage de l'usine de la phase de décorticage à celle de la trituration, avant l'étape, à terme, du raffinage et du conditionnement.

La Sonacos entend renforcer son rôle d'acteur majeur de la souveraineté alimentaire au Sénégal, en assurant notamment une autonomie en production d'huile de table, a-t-il indiqué.

Concernant la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide, El Hadji Ndane Diagne a assuré que la société est fin prête et ambitionne de réaliser une collecte record.

"Les dispositions nécessaires seront prises pour accompagner les producteurs et les opérateurs, afin d'acheter leurs récoles d'arachide dans de bonnes conditions et au prix qui sera fixé par l'État", a-t-il ajouté.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.