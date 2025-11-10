Burkina Faso: Les stations-service doivent désormais s'équiper d'un système de surveillance vidéo

Au Burkina Faso, les stations-service doivent désormais obligatoirement installer des caméras de surveillance. Dans une note, le ministre de la Sécurité enjoint les gérants de station à mettre ces dispositifs en place au plus tard le 1er janvier 2026. Une mesure qui fait suite à la rencontre avec les distributeurs et gérants de stations-service qui s'étaient engagés à soutenir la lutte pour l'assèchement des sources de financement du terrorisme au Burkina Faso.

Malgré tous les efforts des autorités, les terroristes continuent de se ravitailler en carburant, déplore le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, qui suspecte des « comportements malveillants », autrement dit, de la négligence, voire de la complicité de certains gérants de pompes à essence. Ceux-ci fourniraient directement ou indirectement du carburant aux djihadistes. Il ordonne donc l'installation de caméras de surveillance dans toutes les stations-service avant le 1er janvier 2026.

Ces caméras devront être en mesure de conserver au moins deux mois d'enregistrement. « Les dispositions nécessaires seront prises pour veiller à l'application de la mesure », prévient le ministre. La nouvelle est accueillie fraîchement par les gérants des pompes à essence, qui jugent la mesure difficile à mettre en oeuvre, en raison notamment des coûts d'installation du dispositif.

Tandis que d'autres questionnent son efficacité ou sa possible utilisation à des fins de surveillance politique. Dans la même logique, une autorisation de la municipalité est désormais nécessaire pour s'approvisionner en gasoil, qui alimente notamment les groupes électrogènes.