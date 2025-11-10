Mali: L'assassinat de Mariam Cissé, une jeune tiktokeuse originaire de Tonka, suscite un vif émoi

La jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, a été tuée par des jihadistes présumés vendredi 7 novembre dans sa ville natale de Tonka, située dans la région de Tombouctou. Suivie par 95 000 abonnés sur son compte TikTok, elle n'hésitait pas à apporter son soutien à l'armée malienne dans ses publications.

Son assassinat suscite une très grande émotion au Mali. Connue pour ses vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle tient des chroniques et fait la promotion de sa ville, Mariam Cissé, une jeune tiktokeuse suivie par 95 000 abonnés, a été tuée sur une place publique de Tonka, une localité située à une centaine de kilomètres de Tombouctou, vendredi 7 novembre.

La veille, alors que c'était jour de foire dans une localité voisine, la jeune femme filmait encore en direct sur son compte TikTok le marché de la cité, son fleuve et ses habitants. Puis, subitement, selon ce qu'affirment plusieurs témoins, des hommes armés l'ont arrêtée. Immédiatement identifiée comme « ennemie » par ces jihadistes présumés qui reconnaissent son visage, elle est d'abord conduite à moto hors de la ville, puis ramenée le lendemain sur la place centrale de Tonka - la place de l'Indépendance - où elle est tuée devant une foule impuissante.

Le Mali pleure une petite vedette des réseaux sociaux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Âgée d'une vingtaine d'années, joviale, la jeune femme était une vedette dans sa ville natale du nord du Mali. Dans ses vidéos, où elle pouvait se montrer tour à tour drôle ou critique, Mariam Cissé pouvait aussi manifester son soutien à l'armée malienne. L'un de ses posts la montre d'ailleurs même porter avec fierté la tenue des troupes régulières.

Alors que l'annonce de son décès bouleverse le Mali - non seulement dans le nord d'où elle était originaire, mais aussi dans le sud -, sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogent : comment les forces de l'ordre n'ont-elles pas pu empêcher un tel meurtre en plein centre-ville de Tonka ?