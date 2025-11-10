Madagascar: Deux étrangers suspectés de vouloir renverser Michael Randrianirina ont été arrêtés

9 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

L'information a été révélée samedi 8 novembre par le nouveau patron des services de renseignement malgaches à la suite d'une perquisition dans une grande propriété appartenant à l'un des deux suspects. Elle a permis de retrouver une importante somme d'argent en liquide ainsi que des armes à feu.

Deux ressortissants étrangers soupçonnés d'avoir préparé une tentative de coup d'État contre le président de la Refondation, Michael Randrianirina, ont été arrêtés à Madagascar. Révélée samedi 8 novembre lors d'une conférence de presse, l'information a été donnée par Rufin Tolojara Lebiria, le tout nouveau directeur général des services de renseignement malgaches.

Les deux suspects - dont l'identité n'a pas été dévoilée - sont des opérateurs économiques résidant depuis au moins cinq ans dans le pays. Une perquisition qui s'est déroulée entre vendredi soir et samedi matin dans une vaste propriété appartenant à l'un d'entre eux - mais dont la localisation n'a pas été révélée - a permis de retrouver des armes à feu et une importante somme d'argent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons découvert 2 milliards d'ariary en liquide [l'équivalent de 385 000 euros, NDLR], quelques billets en devises étrangères, ainsi que trois puissants fusils de chasse et trois pistolets automatiques. Les deux suspects sont étrangers, ce ne sont ni des Européens, ni des Indo-Pakistanais », a indiqué Rufin Tolojara Lebiria avant de poursuivre : « Lors de leur audition, les deux individus n'ont pas été capables d'expliquer pourquoi ils détenaient chez eux une telle somme d'argent en liquide ».

Projet d'assassinat

Alors que certaines armes à feu saisies et deux cartons remplis de liasses de billets étaient présentés à la presse, le patron des renseignements malgaches a aussi assuré que Michael Randrianirina était directement visé par un projet d'assassinat. « Cette saisie entre dans le cadre d'une enquête sur une tentative de coup d'État et de déstabilisation du pouvoir en place. Ces perquisitions n'ont rien d'un harcèlement : l'enquête a été ouverte sur la base de renseignements fiables et vérifiés », a-t-il affirmé avant de confier qu'un deuxième groupe de trois suspects était toujours recherché.

Expliquant que l'opération avait été commanditée, celui-ci a aussi ajouté qu'aucun des cerveaux de cette tentative de putsch supposée n'avait pour l'instant été identifié. L'enquête qui commence à peine comporte de nombreuses zones d'ombre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.