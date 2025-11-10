Afrique Centrale: Les FARDC dénoncent une série d'attaques du M23 au Nord et au Sud-Kivu

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont dénoncé, dans un communiqué publié samedi soir 8 novembre, une série d'attaques menées par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Selon le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, « ces dernières 72 heures, plusieurs positions des FARDC ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au Sud-Kivu ».

Les rebelles ont ciblé plusieurs localités :

Bulambula et Kibandamangobo, à la limite des territoires de Walungu et Shabunda

Tuwe Tuwe, dans le territoire de Fizi, attaqué par les Twiraneho, alliés du M23

Au Nord-Kivu, les rebelles ont visé les localités de Kasopo et Kajinga, dans le groupement Nyamaboko 1er, secteur Osobanyungu, territoire de Masisi, fait savoir le général-major Sylvain Ekenge.

Il rapporte également une tentative d'occupation du mont Irimwi, vers Bunyatengue, dans le territoire de Lubero.

Rolf Steve Domia-Leu

Face à cette escalade, les FARDC interpellent la communauté internationale, ainsi que les négociateurs américains et qataris, sur le non-respect des engagements pris dans le cadre des négociations en cours.

« Les FARDC prennent à témoin la communauté internationale face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits ».

Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les FARDC assurent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux provocations de l'AFC/M23 et préserver l'intégrité du territoire national.

Ce regain de tension intervient dans un contexte déjà fragile, où les efforts de paix peinent à contenir les violences dans l'Est du pays.