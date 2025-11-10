Afrique Centrale: La liste du Cameroun pour affronter la RDC toujours attendue, sur fond de conflit Brys-Fécafoot

Alors que la demi-finale du tournoi pour accéder aux barrages de la Coupe du monde 2026, contre la RDC, est programmée ce jeudi 13 novembre, le Cameroun est encore dans le flou. La liste des joueurs camerounais convoqués n'a toujours pas été publiée. Un nouveau désaccord entre le sélectionneur Marc Brys et la Fédération camerounaise de football a vu le jour.

La non-publication de la liste des joueurs qui doivent affronter la RDC en match de barrage pour la Coupe du monde fait beaucoup de bruit au Cameroun. Selon le sélectionneur Marc Brys, la liste a déjà été transmise à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) le 23 octobre. Contacté par RFI, le technicien explique qu'elle sera rendue publique dès son arrivée à Rabat, ce dimanche 9 novembre..

Mais côté Fécafoot, le son de cloche est différent. Le responsable de la communication affirme qu'après réception de la liste, il a été demandé à Marc Brys de la présenter à Yaoundé, lors d'une conférence de presse le 6 ou 7 novembre. Le Belge a rétorqué préférer le faire à travers une vidéoconférence depuis l'Europe. Une option jugée inacceptable par la Fédération, qui y voit un manque de considération pour le public camerounais.

Une situation qui tombe très mal

La fédération a d'ailleurs tenu à rappeler que, selon son contrat, le sélectionneur est tenu de résider au Cameroun plutôt qu'en Grèce, où il vit la majorité du temps. Ce nouvel épisode dans le long feuilleton qui oppose Brys à la Fécafoot peut difficilement plus mal tomber. Les Lions indomptables ont rendez-vous avec les Léopards de RDC jeudi 13 novembre à Rabat pour un match crucial.

Il s'agit de la première rencontre d'un mini-tournoi de barrages pour la Coupe du monde. Si le Cameroun l'emporte jeudi, il affrontera ensuite le vainqueur du match entre le Nigeria et le Gabon. La sélection africaine qui ressortira victorieuse participera, en mars 2026, à un tournoi de barrages final - avec des nations d'autres continents - pour espérer décrocher son billet pour le Mondial aux États-Unis. Ce premier rendez-vous avec les Congolais est donc très important, puisqu'il conditionne la participation du Cameroun à sa potentielle neuvième Coupe du monde.

Quand bien même les tensions s'apaiseraient entre Brys et sa Fédération, les relations sont loin d'être au beau fixe. Le sélectionneur, choisi par le ministère des Sports camerounais contre l'avis de Samuel Eto'o et de la Fécafoot, n'en est pas à son premier conflit avec l'instance dirigeante. En juillet dernier, le Belge avait déjà agité la menace de la démission face en raison de salaires impayés.