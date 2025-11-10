Tunisie: La pièce « Les Fugueuses » de Wafa Taboubi sacrée meilleure œuvre au Festival national du théâtre

TUNIS — « Les Fugueuses » mise en scène par Wafa Taboubi a remporté le prix du meilleur spectacle complet lors de la troisième édition du Festival national du théâtre tunisien « Saisons de la création » dont le palmarès a été dévoilé, samedi soir à La salle Le 4ème Art à Tunis.

Six prix Officiels et trois prix d'encouragement

Cette 3e édition s'est déroulée, du 24 octobre au 8 novembre 2025, entre Tozeur et Tunis. Organisée par le Théâtre national tunisien (TNT), en partenariat avec la Fondation Abdelwahab Ben Ayad, le festival a remis six prix Officiels et trois prix d'encouragement.

« Les Fugueuses » succède ainsi à la pièce "El Bakkhara" de Sadok Trabelsi (Théâtre de l'Opéra de Tunis), lauréate du Grand prix en 2024. Cette distinction est dotée de 30 000 dinars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette coproduction entre le TNT et Ostoura Production avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles, relate l'histoire de cinq étrangères et un homme, dans une station, « dans l'attente de ce qui n'arrive pas, bien que leur chemin soit différent, ils se mettent d'accord pour abandonner l'attente vers un imaginaire plus vaste... ».

La pièce « Call Center Tragedy » (Jacaranda) du metteur en scène Nizar Saïdi, s'est distinguée en remportant trois prix : la meilleure scénographie, le meilleur texte signé Abdelhalim Massaoudi, et la meilleure mise en scène, chacun doté de 10 000 dinars.

Cette création du jeune Théâtre National, relevant du TNT, explore « les méandres d'un centre d'appel transformé en théâtre de l'absurde et de la douleur : un espace où les lignes téléphoniques croisent les lignes de vie brisées. »

L'acteur Naoumen Hmida a décroché le prix du meilleur comédien dramatique (10 000 dinars) pour son rôle dans « Chute libre », oeuvre dont il signe également la mise en scène.

Le prix de la meilleure comédienne dramatique est revenu à Fatma Ben Saïdan pour sa prestation dans Les Fugitives.

Au total, 14 productions théâtrales, réalisées entre novembre 2024 et octobre 2025, étaient en compétition. Le jury était présidé par Mohamed Mediouni, aux côtés de Salah El Faleh, Faïza Massaoudi, Ramzi Aziz et Henda Ben Ayed.

Parmi les prix d'encouragement, Sameh Ben Saïd a reçu la meilleure photo de théâtre (1 500 dinars) pour une image de la pièce « Statue en pierre » de Karim Achour

Hamza Faleh a été récompensé pour la meilleure vidéo de théâtre (1 500 dinars) sur « Call Center Tragedy » (Jacaranda), et Arij Machergui pour le meilleur article critique (Désintégration personnelle et interrogation de la mémoire) sur « Chute libre ».

Placé sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, cette 3e édition des « Saisons de la création » s'est déroulée, en deux temps, entre Tozeur et Tunis, sous le signe de la décentralisation culturelle et du renouveau de la scène théâtrale nationale.

"Une saison sous le signe du partage et du plaisir "

Le directeur général du TNT et directeur du festival, Moez Mrabet, a salué « une saison du quatrième art placée sous le signe du partage et du plaisir ». Il a rappelé que les artistes ont sillonné le pays, de Tozeur à Tunis, pour offrir au public « une mosaïque d'expériences artistiques et intellectuelles ».

Il a également insisté sur la volonté du festival de promouvoir la décentralisation culturelle et de renforcer la présence du théâtre dans les régions intérieures.

Pour Henda Ben Ayed, représentante de FABA, cette édition a été « une saison vibrante qui illustre la force du théâtre à construire l'humain et la société ». Elle a affirmé que les distinctions offertes par la fondation « symbolisent la reconnaissance et la confiance envers les artistes ».

Le programme a intégré un colloque scientifique, intitulé « Le théâtre tunisien : Questions d'identité, d'altérité et représentation de soi-vers une école tunisienne du théâtre », organisé en partenariat avec l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit El-Hikma, ainsi que de nouvelles coopérations avec plusieurs institutions culturelles, dont le Musée national d'art moderne et contemporain.

Un nouvel espace baptisé « Agora des Saisons » a vu le jour pour favoriser les échanges entre artistes sur les enjeux de la création et la relation au public.

Sous le label "Ecrans des Saisons", le festival a rendu hommage à la mémoire d'Anouar Chaâfi et Mohamed Fadhel Jaziri à travers la projection de pièces filmées et d'extraits de leurs oeuvres.

Le festival a également rendu hommage au peintre Adel Meghdiche (1949-2022) à travers l'exposition « Scènes: la théâtralisation dans l'oeuvre d'Adel Megdiche", visible au 4ème Art jusqu'au 31 janvier 2026.

Le festival s'est achevé sur le spectacle "Arboun 3" dédiée à la mémoire de Fadhel Jaziri(1948-2025), figure emblématique du théâtre tunisien contemporain.

Ce spectacle met en scène six musiciens préparant une création artistique, en hommage à plusieurs figures majeures de la scène culturelle tunisienne. Il a réuni Haythem Lahdhiri (direction musicale et chant), Ilyes Blaguii (piano), Ichrak Matar (chant), Riadh Sghaier (saxophone), Taïeb Ferhat (basse) et Mokhless Aouinti (percussions).

La chanteuse jordanienne Macadi Nahhas a clôturé la soirée en interprétant plusieurs chansons en soutien à la résistance palestinienne, dont « Chantez la Palestine » « Ammi ya Bou El Fanous » et « Yamma Mouil El Hawa », accompagnée du pianiste Sami Ben Saïd et du flûtiste Hassine Ben Miloud.