Congo-Kinshasa: Le SYECO réclame la délivrance des bulletins pour l'année scolaire 2025-2026 à Moba

Le Syndicat des enseignants du Congo (SYECO), section du territoire de Moba dans la province du Tanganyika, réclame urgemment la délivrance des bulletins scolaires pour l'année 2025-2026. Placide Muyumba, secrétaire permanent du SYECO/Moba, a déclaré ce dimanche 9 novembre que les parents d'élèves paient 1000 francs congolais (environ 0,5 USD) pour ces bulletins, mais que ceux-ci ne sont toujours pas disponibles, même après la clôture de la première période.

Par conséquent, les enseignants sont contraints d'utiliser des spécimens de bulletins pour proclamer les résultats, ce qui complique le bon déroulement des activités scolaires.

Le SYECO demande expressément à la ministre d'État et ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'aux inspecteurs généraux, de prendre des mesures pour que les bulletins imprimés soient disponibles sur le terrain avant la fête de Noël, afin d'éviter les dysfonctionnements observés l'année scolaire précédente.

Placide Muyumba ajoute que cette situation suscite un profond mécontentement car les fonds versés par les parents ne donnent pas lieu à la remise effective des bulletins, ce qui affecte la transparence et la gestion de l'évaluation scolaire dans le territoire de Moba. Le syndicat insiste donc pour une intervention rapide des autorités éducatives afin de garantir un déroulement normal de l'année scolaire.